Путин "скомандовал" Фицо оставить Украину без газа и света: что придумали в Кремле

Кремлевский диктатор Владимир Путин призвал страны Евросоюза ограничить поставки Украине газа реверсом и электроэнергии. Мол, таким образом Украину можно заставить прекратить удары БПЛА по энергетической инфраструктуре России.

Как сообщили росСМИ, об этом Путин заявил премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Тот 2 сентября прилетел на встречу с ним в Пекин, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.

В Кремле скомандовали "отрезать" Украину от газа

"Украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнёрам... Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии – и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", – сказал Путин.

На это Фицо заверил, что поднимет тему атаки на нефтяную инфраструктуру РФ во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она должна состояться в Ужгороде 5 сентября. Также он заверил, что Словакия проголосует против инициативы ЕС RePowerEU, которая предполагает полную остановку транспортировки российских газа и нефти с 2027 года.

"Мы будем голосовать против этого решения в Евросоюзе. И я уверен, что до 1 января 2028 года многое может измениться и что RePowerEU не будет действовать, потому что он наносит нам большой вред", – сказал Фицо.

Последствия войны для топливно-энергетической отрасли РФ

В августе Вооруженные силы Украины несколько раз атаковали инфраструктуру магистрального нефтепровода "Дружба", через который получают российскую нефть Венгрия и Словакия. А именно:

13 августа была атакована нефтеперекачивающая станция "Унеча" в Брянской области РФ, которая является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов;

в Брянской области РФ, которая является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов; 18 августа нанесен удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области, после чего перекачка нефти полностью остановилась до 20 августа;

в Тамбовской области, после чего перекачка нефти полностью остановилась до 20 августа; 22 августа стало известно о новой атаке БПЛА на станцию "Унеча", в результате которой работа нефтепровода в очередной раз приостановилась. 28 августа стало известно о ее возобновлении.

Кроме того, с начала августа Вооруженные силы Украины атаковали ряд крупных нефтезаводов в России, после чего некоторые из них остановили работу. Речь идет о:

Сызранском, Новокуйбышевском, Самарском, Саратовском и Волгоградском НПЗ (остановились полностью);

Рязанский завод "Роснефти" (остановлена половина мощностей);

Славянский, Афипский и Новошахтинский НПЗ.

В результате, по подсчетам экспертов, Россия потеряла по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей. Речь идет о производстве 1,1 млн баррелей в сутки.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на Курильских островах РФ полностью прекратили продажу бензина из-за кризиса. В то же время в Крыму и Забайкалье бензин А-95 фактически исчез из свободной продажи, а там, где он еще есть, его отпускают только по талонам для предприятий. Причиной дефицита стали удары украинских дронов по российским НПЗ, повлекшие перебои с поставками и резкий рост цен.

