Путин и Си Цзиньпин обменялись комплиментами во время встречи в Пекине: почему переговоры стали знаковыми и вспомнили ли на них об Украине

Российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин во вторник, 2 сентября провели встречу в Пекине. Страны подписали соглашение о строительстве масштабного трубопровода для поставок природного газа в КНР через Монголию.

В ходе переговоров политики обменялись любезностями: Путин заявил, что российско-китайские отношения находятся на "беспрецедентно высоком уровне", а Си Цзиньпин назвал его "старым другом". Это были их первые официальные переговоры с момента прибытия Путина в Китай в воскресенье, пишет CNN.

Что известно о встрече Путина и Си Цзиньпина

Во вторник, накануне масштабного военного парада в Пекине и после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 31 августа – 1 сентября, Путин принял участие в трехсторонней встрече с главой Китая в Доме народных собраний, на которой также присутствовал президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Затем переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжились в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай", сообщила пресс-служба Кремля.

"Мы всегда были вместе тогда и остаемся вместе сейчас", – сказал Путин Си Цзиньпину в начале их двусторонней встречи.

Глава Китая приветствовал лидера РФ, назвав "старым другом".

По его словам, Китай готов работать "вместе с Россией, чтобы поддерживать развитие и возрождение друг друга, твердо отстаивать международную справедливость и правосудие, а также строить справедливую и разумную систему глобального управления".

"Китайско-российские отношения выдержали испытание меняющейся международной обстановкой", – заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что отношения Москвы и Пекина являются хорошим примером "дружелюбия между соседями, всеобъемлющей стратегической координации и взаимовыгодного сотрудничества".

Путин в свою очередь поблагодарил Си Цзиньпина за "теплый прием, оказанный всей нашей делегации".

"Наше тесное взаимодействие отражает стратегический характер российско-китайских отношений, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне", – заявил диктатор.

Он добавил, что Москва готова "поддерживать стратегическое сотрудничество с Китаем и укреплять контакты на высоком уровне".

С российской стороны в переговорах приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, замглавы администрации Путина Максим Орешкин, помощник Путина Юрий Ушаков и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

РФ будет продавать больше газа Китаю

Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, передает Центральное телевидение Китая.

В частности, после встречи в Пекине российский "Газпром" объявил о подписании соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

Этот трубопровод, который будет ежегодно поставлять 50 млрд кубометров газа из западной России в северный Китай, – проект, который Москва давно пыталась реализовать. Аналитики ранее заявляли, что он может компенсировать почти половину экспорта газа в Европу, потерянного Россией с начала войны против Украине, пишет CNN.

Как сообщала Financial Times, ранее не могли договориться о строительстве газопровода, поскольку Китай требовал продавать сырье по ценам, близким к внутрироссийским. The Wall Street Journal писала, что Пекин вновь заинтересовался проектом после конфликта Ирана и Израиля в 2025 году.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что сделка подразумевает 30-летний контракт на поставку газа, а цена поставок будет ниже, чем в Европе, передает кремлевское агентство ТАСС.

Также стороны договорились об увеличении поставок по действующему газопроводу "Сила Сибири" и строящемуся "Дальневосточному маршруту".

После ввода в эксплуатацию всех проектов объем поставок трубопроводного газа из РФ в Китай составит 106 млрд кубометров.

Говорили ли об Украине

Центральное телевидение Китая сообщило, что лидеры обсудили международные и региональные вопросы, "представляющие взаимный интерес".

При этом китайский вещатель не упомянул, обсуждалась ли война РФ против Украины или саммит на Аляске.

В ходе саммита ШАС в понедельник Си Цзиньпин и Путин раскритиковали западные правительства.

Си Цзиньпин осудил "запугивание" со стороны некоторых стран, очевидно, намекая на угрозы санкциями со стороны США), а Путин оправдывал наступление России в Украине и обвинил Запад в "развязывании конфликта".

Что означает встреча Путина и Си Цзиньпина

Встреча глав России и Китая стала напоминанием о тесных отношениях, которые сложились между ними после вторжения РФ в Украину, отмечает Bloomberg.

Агентство напоминает, что Си Цзиньпин и Путин сблизили свои страны после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

"Си Цзиньпин использует встречу блока безопасности Шанхайской организации сотрудничества и крупный военный парад в китайской столице на этой неделе для укрепления связей с Путиным и другими мировыми лидерами, особенно с премьер-министром Индии Нарендрой Моди", – говорится в статье.

Этот дипломатический шаг был предпринят после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на экспортные товары в ряде стран мира, включая Китай и Индию.

В свою очередь BBC указывает, что встреча состоялась в то время, когда Си Цзиньпин стремится проецировать мощь Пекина на международной арене – не только как вторую по величине экономику мира, но и как "дипломатического тяжеловеса".

Пока Трампу не удается заключить сделку с главой РФ о прекращении войны против Украины, тот факт, что Си приветствует Путина в Пекине, демонстрирует их тесные связи, указывается в статье.