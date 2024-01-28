'Готовим новые оборонные пакеты': Зеленский озвучил планы новой недели. Видео

Украина определила график международной коммуникации на следующую неделю. Ее основная цель – защита международного права и новые оборонные пакеты для сил обороны.

Видео дня

Об этом в вечернем обращении к украинцам сообщил президент Владимир Зеленский. Он выразил убеждение, что по итогам новой недели наше государство станет сильнее.

"Это важно, чтобы каждая неделя придавала нашим двусторонним отношениям с партнерами больше четких договоренностей, а оборонным коалициям – больше устойчивости в поставках оружия, снарядов и техники", – отметил украинский лидер, выразив благодарность всем, кто помогает Украине.

Также президент поблагодарил украинских воинов на всей линии фронта, от Купянска до Крынок.

"Особенно сегодня я хочу отметить наших пограничников – воинов подразделений Пограничной службы Украины, которые не только защищают нашу государственную границу, но и наравне со всеми воюют на разных направлениях фронта. Бригада "Стальная граница" – крепкие воины, защита Харьковщины, Купянское направление – я очень благодарен всем вам", – подчеркнул Зеленский.

Отдельно он отметил ряд военнослужащих: солдат Артема Цаплюка и Игоря Каменецкого, младших сержантов Юрия Попиша и Ярослава Шолома, подполковника Валерия Гаврилюка, солдата Евгения Сердюка, старшего сержанта Кирилла Чумаченко.

"Еще Марьинское направление – Пограничная комендатура быстрого реагирования Житомирского отряда: спасибо всем вам, наши воины, за точность и уничтожение российской техники. А особенно я отмечу младшего сержанта Павла Шевчука и сержанта Радиона Блашко – просто молодцы, ребята!" – отметил глава государства.

Также Зеленский отметил воинов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 68-й отдельной егерской бригады, 100-й отдельной бригады ТРО.

"Ребята, которые настолько храбры, настолько сознательны, настолько самоотвержены, что именно благодаря именно таким нашим воинам мир – несмотря на все – продолжает верить в Украину, в нашу возможность пройти эту войну так, как именно Украине нужно", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский заявил, что все замороженные активы России должны быть конфискованы. По его словам, несмотря на разные вызовы, Украине удалось сохранить международное внимание к нашей битве за независимость.

– Также президент сообщил, что в Украине запустили новый механизм коммуникации с предпринимателями – Всеукраинскую экономическую платформу. На ней будет представлено все сообщество украинского бизнеса.