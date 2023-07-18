'Государство-террорист поставило под угрозу жизни 400 миллионов человек': Зеленский провел переговоры с генсеком ООН по зерновому соглашению

Государство-террорист Россия поставила под угрозу жизнь 400 миллионов человек. Причиной послужило то, что РФ прекратила действие зернового соглашения 17 июля.

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Так возражение со стороны России против продления этих договоренностей прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Вечером 17 июля он провел на этот счет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Говорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Тематика очевидна – это очередная российская попытка сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка. Государство-террорист поставило под угрозу жизнь 400 миллионов человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного экспорта", – заявил Зеленский. .

По его словам, наиболее критическая ситуация – в таких странах Африки и Азии как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Йемен.

"Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить. Договорились с господином Гутерришем работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием путями в Черном море", – подчеркнул гарант.

Как известно, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил 17 июля о прекращении действия зернового соглашения.

"Договоренности по зерновому соглашению фактически прекращены, оно остановлено. Россия немедленно вернется к зерновому соглашению как только его договоренности будут выполнены", – сказал он.

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что страна-агрессор РФ официально сообщила Турции и Украине, секретариат ООН о возражении против продления зернового соглашения.

РФ уже заблокировала соглашение, подтвержденное этими заявлениями от 17 июля. оккупанты раньше прибегали к шантажу, требуя выполнения своих условий.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-председатель совета Независимой ассоциации банков Украины, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова рассказала, что в случае полного прекращения действия зернового коридора в июле украинцам не стоит ожидать ни одной мгновенной девальвации гривны. Однако в таком случае Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты максимум на $1 млрд в месяц.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить зерновое соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Несмотря на сделанное сегодня заявление, я считаю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался. Вероятно, мы сделаем шаги в телефонном разговоре с Путиным, не дожидаясь августа", – сказал он.

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