newspaper

Государство должно предоставить почти 600 тысяч квартир для обеспечения жильем переселенцев, – Кирилл Тимошенко

Глеб Иванов
Новости политики
2 минуты
5,1 т.
Государство должно предоставить почти 600 тысяч квартир для обеспечения жильем переселенцев, – Кирилл Тимошенко

27 апреля участием Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей – первое за время полномасштабного вторжения России. На заседании рассматривались вопросы функционирования государства в условиях войны, восстановления и модернизации страны. Мероприятие было проведено в формате видеоконференции.

Участники мероприятия обсудили План послевоенного восстановления Украины, а также создание комфортных условий для жизни всех, кто был вынужден покинуть родной дом из-за войны. В частности, речь шла об обеспечении переселенцев жильем.

Заместитель руководителя Офиса Президента, исполнительный секретарь президиума Конгресса местных и региональных властей Кирилл Тимошенко рассказал о задаче создать базу данных потребностей всех населенных пунктов Украины и разработать концепцию для них с учетом нужд общин. Для этого были сформированы 14 кластеров инфраструктуры, нуждающихся в восстановлении или модернизации. Городам и регионам предложено на начало мая предоставить исчерпывающую информацию о соответствующих потребностях.

Видео дня
14 кластеров инфраструктуры, требующих восстановления или модернизации

По словам Кирилла Тимошенко, на сегодняшний день государство должно предоставить почти 600 тысяч квартир для обеспечения переселенцев жильем. Ввиду масштаба потребностей, был выбран подход строительства с нуля, а также выкупа готовых квартир у застройщиков.

"Страна с новым видением. Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины, – именно такой подход являлся основой разработки плана восстановления и модернизации, над которым мы активно работаем со всеми муниципальными представителями, главами областных военных администраций", – отметил Кирилл Тимошенко.