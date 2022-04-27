Государство должно предоставить почти 600 тысяч квартир для обеспечения жильем переселенцев, – Кирилл Тимошенко

27 апреля участием Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей – первое за время полномасштабного вторжения России. На заседании рассматривались вопросы функционирования государства в условиях войны, восстановления и модернизации страны. Мероприятие было проведено в формате видеоконференции.

Участники мероприятия обсудили План послевоенного восстановления Украины, а также создание комфортных условий для жизни всех, кто был вынужден покинуть родной дом из-за войны. В частности, речь шла об обеспечении переселенцев жильем.

Заместитель руководителя Офиса Президента, исполнительный секретарь президиума Конгресса местных и региональных властей Кирилл Тимошенко рассказал о задаче создать базу данных потребностей всех населенных пунктов Украины и разработать концепцию для них с учетом нужд общин. Для этого были сформированы 14 кластеров инфраструктуры, нуждающихся в восстановлении или модернизации. Городам и регионам предложено на начало мая предоставить исчерпывающую информацию о соответствующих потребностях.

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По словам Кирилла Тимошенко, на сегодняшний день государство должно предоставить почти 600 тысяч квартир для обеспечения переселенцев жильем. Ввиду масштаба потребностей, был выбран подход строительства с нуля, а также выкупа готовых квартир у застройщиков.

"Страна с новым видением. Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины, – именно такой подход являлся основой разработки плана восстановления и модернизации, над которым мы активно работаем со всеми муниципальными представителями, главами областных военных администраций", – отметил Кирилл Тимошенко.