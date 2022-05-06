Государственные награды для героев, международная поддержка Украины и безопасность украинцев: главное из вечернего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни не игнорировать сигналы тревоги. Также гарант предостерег от посещения лесов в ранее оккупированных местностях, предупредив об угрозе мин и растяжек, оставшихся после российских военных.

Об этом, а также о государственных наградах, эвакуации из Мариуполя и выступлении на влиятельной британской экспертной площадке "Четем Хаус" украинский лидер говорил в вечернем обращении, опубликованном на официальном канале. OBOZREVATEL собрал главное (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

О государственных наградах

Президент рассказал, что в честь Дня пехоты провел награждение украинских героев.

Видео дня

"Вы знаете, что в нашей стране за время независимости не было именно боевых знаков отличия. И вот сегодня имел честь вручить наконец именно такое отличие. Крест боевых заслуг. И первым, кому я решил вручить этот Крест, стал генерал Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными Силами. Украины. За отвагу, за мудрость, за организацию эффективного отпора российскому вторжению. Уверен: такой отпор российская армия не забудет долго", – отметил Зеленский.

Он добавил, что такое же отличие "Крест боевых заслуг" получил целый ряд украинских Героев.

"Именно боевые награды – это справедливая новая традиция для государства, которое на поле боя защищает независимость нашего государства", – рассказал президент.

Кроме того, основано и специальное отличие "За мужество и отвагу" для боевых подразделений, проявивших чрезвычайную храбрость и результативность в боях за Украину, которое получили 7 бригад.

Также в этот день президент вручил и ордена "Золотая звезда" нашим защитникам, получившим звание Герой Украины. А также родным тех Героев, которым это звание присвоено посмертно.

"В течение дня наша команда организовывала спасение для более 40 гражданских людей – женщин и детей. Надеемся, что вскоре они смогут прибыть уже на безопасную территорию после двух месяцев под обстрелами, просто под землей – в укрытиях", – рассказал президент.

Он добавил, что также продолжается работа над дипломатическими вариантами для спасения остающихся еще на "Азовстале" военных.

"Вовлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства", – отметил Зеленский.

"Русские войска продолжили обстрелы нашей территории, в том числе ракетные и авиационные удары. Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей. А также четко соблюдать распоряжения по общественному порядку и комендантские часы, которые есть в городах и общинах", – призвал президент.

Он добавил, что также необходимо соблюдать запрет на посещение лесов в той местности, которые были оккупированы – там сохраняется большая угроза от мин и растяжек, оставшихся после российских военных.

Зеленский рассказал, что 6 мая в Киеве провел встречу с министрами иностранных дел трех балтийских государств.

"Они последовательно поддерживают нашу борьбу против российского вторжения. Поддерживают с первого дня. Очень благодарен. И сегодня мы – как всегда – основательно и с пользой для Украины поговорили. Координируем наши шаги для усиления давления на Россию. И это особенно важно сейчас – когда в Европейском Союзе готовят новый, уже шестой санкционный пакет против России", – подчеркнул гарант.

Также он принял участие в дискуссии на влиятельной британской экспертной площадке "Четем Хаус" – одной из наиболее значимых международных платформ для политической работы.

"Представил нашу инициативу обновление глобальной архитектуры безопасности. Чтобы в мире наконец-то появились инструменты для реально быстрой реакции на любую внешнюю агрессию", – объяснил украинский лидер.

Также президент обратился в парламент Исландии, поблагодарив за поддержку санкционных решений, необходимых для сдерживания России.

"А также призвал исландских политиков, дипломатов, обычных граждан помогать в защите нашей свободы. Призвал быть адвокатами свободы. Адвокатами Украины. Потому что свобода у нас с ними общая. Как и со всеми другими народами свободного мира", – уверен Зеленский.

Как сообщалOBOZREVATEL, Зеленский выступил с обращением к парламенту Исландии, в котором рассказал о войне России против Украины и преступлениях российских военных в украинских городах. Он отметил, что РФ депортировала уже 500 тысяч украинцев.