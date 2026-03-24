Городской голова Луцка написал заявление об отставке: что происходит

Луцкий городской голова Игорь Полищук подал заявление о сложении своих полномочий в Луцке. Документы о досрочном прекращении его полномочий обнародовали на сайте городского совета накануне сессии, которая запланирована на 25 марта 2026 года.

Видео дня

Информацию о подготовленном проекте решения обнародовал Луцкий городской совет. В документе указано, что основанием является личное заявление Полищука, а сам проект предусматривает досрочное прекращение его полномочий и увольнение с должности.

В проекте решения прямо указана причина – обращения городского головы с заявлением в совет. В тексте документа указано: "Принять к сведению факт обращения городского головы Полищука Игоря Игоревича с личным заявлением... и досрочно прекратить его полномочия".

Пока окончательное решение не принято. Его должны рассмотреть депутаты во время пленарного заседания 90-й сессии городского совета. Заседание назначено на 25 марта в 10:00 в зале горсовета.

Интересно, что в открытых источниках, в частности на странице Полищука в Facebook, сообщений об отставке нет. Там публиковали другие новости – о заседании совета ветеранов и вручении государственных наград семьям погибших.

Решение и последствия

Проект решения предусматривает увольнение Игоря Полищука с должности городского головы 25 марта 2026 года. Основанием указаны нормы Кодекса законов о труде и закон о местном самоуправлении.

Также документ содержит положение о выводе Полищука из состава исполнительного комитета городского совета. Отдельным пунктом предусмотрены финансовые расчеты – ему должны выплатить компенсацию за неиспользованные отпуска за несколько периодов работы, а также за дни отдыха, предоставленные распоряжениями.

Фактически, если депутаты поддержат решение, полномочия мэра прекратятся досрочно в тот же день. Но это станет известно уже после голосования.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.