Как 4 футбольных поля: самый длинный дом в мире расположен в Луцке

Советская идеология тяготела к гигантомании – СССР стремился иметь не только самую большую территорию в мире, но и строить объекты невероятных размеров. Один из самых интересных достался в наследство украинскому городу Луцк.

Местные жители называют его домом-ульем, ведь с высоты этот огромный жилой комплекс напоминает пчелиные соты. Как пишет издание Karpaty.net.ua, здание, которое тянется вдоль проспектов Соборности и Молодежи в Луцке уже более сорока лет считается самым длинным жилым домом в мире.

Если говорить языком строгих цифр, сплошная часть сооружения имеет примерно 1750 метров длины. Вместе с ответвлениями его длина составляет около 2775 метров. По масштабу это можно сравнить с несколькими футбольными полями, вытянувшимися в одну непрерывную линию квартир.

В этом гигантском доме проживает около десяти тысяч человек. А чтобы пройти пешком от одного его конца до другого, придется потратить почти час времени – даже соседям по этому гиганту с разных его концов проще ездить друг к другу в гости на общественном транспорте.

Строили огромный комплекс тоже долго. Работы начались в 1969 году и продолжались 11 лет – вплоть до 1980. Луцкий "улей" состоит из 40 соединенных между собой многоэтажек разной высоты (от 5 до 9 этажей). Сначала возводили пятиэтажные секции, а затем добавляли девятиэтажные, формируя характерный зигзаг. Белый кирпич укладывали вручную на панельные конструкции, а трехлучевые вставки стали для советской архитектуры новаторским решением. Готовый комплекс насчитывает более 120 подъездов, а количество жильцов по разным оценкам составляет от 9 до 12 тысяч человек. Это фактически население небольшого районного центра, компактно разместившееся в одной архитектурной структуре.

Примечательно, что архитекторы Василий Маловица и Ростислав Метельницкий сумели сделать этот гигант довольно уютным для его жителей. Несмотря на огромные объемы бетона, дом-улей очень зеленый – во дворах растет много деревьев, а углы стен, расположенных под 120 градусов создают особый микроклимат дворов-колодцев, защищая жителей от сильных ветров.

Первые жители вспоминают, что новички часто терялись среди арок и переходов дома-улья, как в настоящем лабиринте. В то же время комплекс считался престижным, ведь планировка квартир выгодно отличалась от типовых хрущевок. Сегодня этот гигантский комплекс остается памятником советской архитектуры и продолжает жить своей особой жизнью.

Его структура хорошо заметна даже на спутниковых снимках: секции соединены проходами, так что между подъездами можно передвигаться, почти не выходя на улицу. Около пятнадцати тысяч окон отражают солнце, а арки добавляют зданию легкости. Внутри расположены дворы, школы, детские сады и магазины – все на расстоянии нескольких минут ходьбы.

Именно непрерывность этого сооружения и делает его уникальным. Этот объект является ярким примером того, как советский модернизм пытался решить жилищный вопрос максимально масштабно, создав при этом уникальную экосистему для жизни.

