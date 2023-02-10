''Год назад никто бы не поверил, что ВСУ будут иметь Stinger'': Резников сделал интересный намек о боевых кораблях

Министр обороны Украины Алексей Резников сделал намек на планы страны получить от партнеров боевые корабли. Он выразил убеждение, что в вопросе военной помощи невозможное со временем становится возможным.

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По его словам, еще год назад он так думал о противотанковых зенитно-ракетных комплексах Stinger, которыми сегодня уже активно пользуются ВСУ. Об этом глава оборонного ведомства написал в Twitter.

Он сопроводил пост общим снимком со своим коллегой – министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом – на фоне корабля. Накануне литовский политик побывал с визитом в Украине.

"Всего год назад никто бы не поверил, что украинская армия будет вооружена Stinger. Литва стала первой страной, которая прислала нам эти ПЗРК. Поэтому, может ли кто сейчас сказать, что получить боевые корабли было бы невозможно..?" – написал Резников.

Напомним, что в Литве всего за час собрали более миллиона евро на радары ПВО для Украины. Этот сбор стал абсолютным рекордом. В то же время IT-компания Tesonet решила удвоить собранную в помощь сумму.

Известно, что Латвия передаст украинской армии ПЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники. Также государство будет способствовать обучению солдат ВСУ по применению современного вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия еще в 2021 году передала Украине два минных корабля класса Sandown. В конце января 2023 они впервые вышли в море под сине-желтым флагом – суда назвали в честь Черкасс (бывший HMS Shoreham) и Чернигова (бывший HMS Grimsby).

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