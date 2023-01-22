Переданные Британией корабли впервые вышли в море под флагом Украины: они названы в честь Черкасс и Чернигова. Фото

Два минных корабля класса Sandown, которые Великобритания передала Украине в 2021 году, впервые вышли в море под желто-синим знаменем. Суда названы в честь Черкасс (бывший HMS Shoreham) и Чернигова (бывший HMS Grimsby).

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Об этом сообщает UK Defense Journal. Сейчас корабли тренируются у берегов Шотландии (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время учений экипаж осваивает системы суден. В настоящее время они базируются за пределами Росайта из-за недавних работ по модификации.

Корабли класса Sandown предназначенные для обезвреживания мин на мелководье в прибрежных водах. Суда изготовлены из армированного стекловолокном пластика, чтобы уменьшить их магнитные и акустические сигнатуры, что затрудняет их обнаружение минами. Также корабли могут быть оснащены дистанционно управляемыми машинами для обезвреживания мин.

Передача кораблей состоялась в рамках перехода Королевского флота на автономные платформы для шахтных охотничьих работ.

"В ближайшее время ВМС Украины ожидают передачи на свой склад двух кораблей типа Sandown, которые в настоящее время находятся в составе Королевских ВМС Великобритании, после их полной ревизии, ремонта, модернизации, дооборудования и соответствующей подготовки ВМС Украины. Кроме того, по требованиям ВМС Украины будет построено восемь ракетных катеров, первые два из которых будут построены непосредственно в Великобритании, а другой уже на Украине. Планируется также помощь Великобритании в строительстве военно-морских баз на Азовском и Черном морях", – прокомментировали тогда в ВСУ.

Посольство Великобритании в Киеве еще в 2021 году заявило, что на борту HMS DEFENDER в Одессе министр оборонных закупок СК Джереми Куин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали важный Меморандум о реализации проектов военно-морского партнерства между консорциумом британской промышленности и ВМС Украины.

"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей Великобритании и Украины, строительство двух военно-морских баз. Это следующий шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Великобританией и Украиной по укреплению ВМС Украины, которая сталкивается с постоянными опасностями в Черном и Азовском морях", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство отправит в Украину еще 600 ракет Brimstone. Также Лондон планирует передать Украине эскадрон основных боевых танков Challenger 2.

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