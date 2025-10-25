Главный переговорщик Путина заявил, что США, Украина и Россия близки к "дипломатическому решению" войны

Главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал переговорный процесс по вопросу российско-украинской войны. По его словам, США, Украина и Россия близки к "дипломатическому решению".

В то же время главный переговорщик Путина озвучил ключевые вопросы, по которым продолжаются дискуссии. Об этом Дмитриев заявил в интервью CNN после прибытия в Вашингтон.

Переговоры о завершении войны

Представитель Кремля рассказал, что Россия, Украина и Соединенные Штаты близки к дипломатическому решению, которое положит конец войне. Также он подчеркнул, что встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на самом деле не была отменена, как это описал президент США. По его словам, политики встретятся, но, вероятно, позднее.

"Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле довольно близки к дипломатическому решению. Президент Зеленский сделал серьёзный шаг, признавая, что речь идёт о линии фронта. Знаете, его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти, так что, на самом деле, я думаю, мы довольно близки к дипломатическому решению, которое можно выработать", – заявил представитель Кремля.

Ключевые вопросы переговоров

Кроме того, в интервью Fox News Дмитриев назвал три ключевых вопроса окончания войны в Украине по версии РФ. По его словам, речь идет о формате гарантий безопасности и нейтральном статусе Украины, а также о территории Украины с русскоязычным населением.

"Есть всего несколько элементов. Один из них – это гарантии безопасности для Украины. Россия сказала: да, она открыта к предоставлению Украине гарантий безопасности. Есть и территориальный вопрос, в тех районах, где живёт российское население, которое подвергалось нападениям со стороны украинских сил ещё до начала конфликта. И, наконец, вопрос нейтрального статуса Украины, который важен для безопасности России", – сказал Дмитриев.

Представитель Кремля добавил, что процесс продвигается к дипломатическому решению "с учётом российских интересов". При этом он подчеркнул, что речь идет не о прекращении огня, а о полномасштабном урегулировании конфликта. Также он подчеркнул, что "США, Украина и Россия понимают, каким может быть это решение, оно будет достигнуто в разумные сроки".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с председателем Китая Си Цзиньпином российско-украинскую войну. По словам американского президента, у него есть надежда на то, что Пекин поможет урегулировать конфликт между Киевом м Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Трамп объяснил, почему он отменил ранее запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, американский лидер сослался на собственное ощущение бесперспективности такой встречи.

