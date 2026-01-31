Главный фокус на защите неба: Украина и НАТО согласовали ключевые приоритеты сотрудничества

Во время встречи в формате Украина–НАТО стороны согласовали ключевые приоритеты сотрудничества. Среди них усиление нашей противовоздушной обороны, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместная работа над технологическим преимуществом.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Министр обороны Михаил Федоров пообщался со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером и генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом – командующим Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и подготовки для Украины и командующим Группы содействия безопасности Украины (NSATU/SAG-U).

Глава Минобороны поблагодарил Североатлантический альянс за последовательную поддержку и эффективную координацию критически важной оборонной помощи, в частности в рамках инициативы PURL, через которую Украина получает необходимые боеприпасы для противовоздушной обороны.

Ключевым приоритетом сейчас является защита неба от российских атак, для этого Украина трансформирует систему "малой" ПВО.

Стороны согласовали ключевые приоритеты сотрудничества — усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом. Украина со своей стороны делится с партнерами уникальным боевым опытом, реальными данными с поля боя и технологическими решениями, которые уже работают, добавил Федоров.

Отдельно стороны обсудили координацию формата "Рамштайн" вместе с Германией и Великобританией – это необходимо, чтобы ускорить принятие решений и поставки необходимой помощи для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Заседание состоится под руководством Великобритании и Германии.

