Глава 'Нафтогаза' Алексей Чернышев первый среди претендентов на должность посла Украины в США: СМИ узнали подробности

Экс-глава Министерства развития общин и территорий, нынешний глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев может стать новым послом Украины в США. Он первый в списке претендентов на эту должность.

Видео дня

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что также среди кандидатов на посла в США есть заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква.

По информации издания, хотя кандидатуру Жовквы рассматривали, однако она не на первом месте в этом списке. Называют две причины, почему у заместителя Андрея Ермака гораздо меньше шансов стать послом Украины в США.

"Во-первых, работа Жовквы более чем устраивает главу ОПУ Андрея Ермака, и поэтому последний не хочет остаться без рук, которые делают для него или даже за него большинство профессиональной работы на внешнеполитической ниве. Во-вторых, кандидатом №1 от Ермака сегодня есть эксглава Министерства развития общин и территорий, нынешний глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев", – пишет издание, ссылаясь на информацию источников.

Что известно об Алексее Чернышеве

Алексей Михайлович Чернышев в настоящее время является главой НАК "Нафтогаз Украины". Он – бывший глава Киевской городской государственной администрации и бывший министр развития общин и территорий Украины.

"Чернышев в должности министра поддерживал масштабную коррупционную градостроительную реформу и никогда не нарушал привычный баланс на рынке и раскладов во власти. Он системный менеджер, способный решать проблемы и выполнять задачи. Но поскольку лоялен и признателен своим продвижением конкретным представителям Банковой, часто эти задачи не являются государственными", – отметило издание.

После отставки вицепремьера Александра Кубракова с поста главы объединенного Министерства восстановления, Алексей Чернышев имел все шансы вернуться в это кресло.

Однако этому помешал медийный скандал, связанный с расследованием Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уголовного дела, где фигурирует Чернышев.

Это дело касается вероятного получения взятки Чернышевым и его окружением в период, когда он возглавлял Минрегион, от застройщика Сергея Копистиры, владельца группы компаний KSM Group.

Следователи подозревают, что Чернышев мог незаконно передать Копистыре под застройку земельный участок в Киеве для возведения жилого комплекса.

По этому делу в марте этого года украинские правоохранители провели ряд обысков у лиц, связанных с главой "Нефтегаза".

Однако, несмотря на решение ВАКС, у самого Чернышева детективы НАБУ не проводили обыск. Как сообщил журналист Олег Новиков, к решению отменить обыски может быть причастен директор бюро Семен Кривонос.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский планирует заменить посла Украины в США Оксану Маркарову после победы Дональда Трампа на выборах. Он рассматривает кандидатов на ее замену.

Ранее спикер Джонсон требовал "немедленно уволить" посла Украины в США Маркарову. Он обвинил дипломатку в том, что организованный ею визит Зеленского на завод в Пенсильвании был "частью политической кампании с целью помочь демократам и явным вмешательствам в выборы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!