У главы "Нафтогаза" запретили проводить обыски? СМИ узнали, кто покрывает Алексея Чернышева

Несмотря на решение суда, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не проводили обыск у председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова. К решению отменить обыски может быть причастен и директор бюро Семен Кривонос.

Видео дня

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Обыск должен был состояться по решению судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в рамках дела по вероятному получению неправомерной выгоды Чернышовым и его окружению от застройщика Сергея Копистиры.

НАБУ отменило обыск у Чернышова

То, что детективы должны посетить Чернышов подтвердилось и в расследовании украинских СМИ. Журналисты утверждают, что директор НАБУ Семен Кривонос мог лично дать указание не проводить обыски после тайной встречи с главой "Нафтогаза".

Несмотря на это, в июне 2024 года стало известно о серии обысков у лиц, связанных с Чернышовым. В частности, детективы посетили:

бывшего госсекретаря Минрегиона, а ныне члена правления "Нафтогаза" Василия Володина;

директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максима Горбатюка;

экс-советницы Чернышова и экс-главы группы подбора и адаптации персонала "Нафтогаза" Марины Медведевой;

и трех других лиц, связанных с Чернышовым.

По информации сотрудников правоохранительных органов, основанием для обысков стал тот факт, что люди из окружения Чернышова стали владельцами квартир, построенных строительной компанией Копистиры "КМС Групп". Но оказалось, что ВАКС выдал постановление и об обысках по месту жительства Алексея Чернышова – именно когда он возглавлял Министерство развития общин и территорий, ведомство передало под застройку "КМС Груп" участок земли в Киеве.

Однако обыски у Чернышова не состоялись. "Сразу 4 источника в антикоррупционных органах подтвердили, что это не произошло из-за влияния директора НАБУ Семена Кривоноса ", – утверждают журналисты.

В то же время, то, что прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры дали разрешение НАБУ обратиться в ВАКС, и то, что обыски были согласованы судьей, свидетельствует, что детективы имели реальные основания для следственных действий. Это может быть связано с тем, что владелицей одной из квартир стала Юлия Марчук – жена Вадима Марчука, который обеспечивал охрану Чернышова, когда тот в 2021-2023 годах возглавлял Минрегион. Журналисты установили, что в квартире действительно проживает семья Марчука.

Журналисты выяснили, что обыски имели для Алексея Чернышова и другие последствия. В частности, именно из-за интереса детективов к чиновнику Офис президента поставил на паузу вопрос его возвращения в Кабинет министров.

Предыдущий интерес НАБУ к Чернышеву и "тайные визиты"

Также журналисты утверждают, что у НАБУ и раньше были вопросы к Алексею Чернышову. В частности, они утверждают, что тот посетил бюро 17 апреля 2023 года, когда уже перешел на должность председателя правления НАК "Нафтогаз".

Хотя официально о визите нигде не объявлялось, он состоялся через несколько месяцев после освобождения от должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Его задержали на попытке присвоить 400 тыс. долларов взятки на закупках генераторов по завышенным ценам. Сам Чернышов отрицал связь между своим визитом в НАБУ и делом Лозинского и заявил, что обсуждал с председателем НАБУ прозрачность работы "Нафтогаза".

Второй раз на радары НАБУ Чернышов попал после задержания застройщика Сергея Копистиры. По данным следствия, когда Чернышов возглавлял Министерство развития общин и территорий, госпредприятие "Укркоммунобслуживание" передало в пользование ООО "Ситигазсервис" земельный участок вблизи Сырецкого дендропарка и Рогозов оврага в столице. В дальнейшем с "КМС Групп" были заключены договоры о застройке участка.

Пытаясь удержать контроль над земельными участками в столице, Копистырь предложил взятку на тот момент вице-премьеру, министру инфраструктуры Александру Кубракову, в подчинении которого оказался участок. Журналисты допускают, что тогда Чернышова могли предупредить об опасности, поскольку внезапно он вышел из всех коммуникаций.

Кривонос не дошел до Верховной Рады

После публикации журналистского расследования по подозрительным отношениям Чернышова с НАБУ директор бюро Кривонос отказался приходить на заседание Антикоррупционного комитета Верховной Рады. На заседании должен рассматриваться вопрос об утечках информации из Бюро, но Кривонос за 4 часа до начала мероприятия заявил, что не появится.

"Такое детское поведение Кривоноса можно объяснить только так: к истокам информации из Бюро причастен не только заместитель директора Гизо Углава, но и сам Кривонос. Иначе бы, как сильный руководитель, директор НАБУ должен уверенно отвечать о том, что происходит в его учреждении" , – считает председатель правления Центра противодействия коррупции (ГПК) Виталий Шабунин.

Впрочем, по словам главы антикоррупционного комитета Анастасии Радиной, заседание комитета, несмотря на протест, все же состоится. "Приглашение на это заседание господин Кривонос получил 12 июня. Еще позавчера в личной переписке господин Кривонос подтвердил мне готовность к публичному заседанию. Еще вчера НАБУ в рабочем режиме подтвердило сотрудникам секретариата комитета участие г-на Кривоноса в запланированном заседании... Это – первый и единственный сейчас случай, когда руководитель антикоррупционного органа отказывается принять участие в заседании антикоррупционного комитета и ответить на вопросы. Упреждая вопрос от журналистов – заседание комитета сегодня в 14:30 состоится", – сообщила Радина.

Также OBOZ.UA сообщал, что нардепу от группы "За будущее" Сергея Лабазюка, давшего взятку Александру Кубракову, грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В августе 2023 года он предложил вице-премьеру "вознаграждение" в размере 3-5%, если тот предоставит его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!