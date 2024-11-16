Глава МИД Японии прибыл с визитом в Украину, чтобы дать важный 'сигнал' – Kyodo

Глава Министерства иностранных дел Японии Такеши Ивая совершил необъявленный визит в Украину 16 ноября. В Киеве, куда дипломат добрался на поезде из Польши, у него запланирована встреча с украинским коллегой, министром иностранных дел Андреем Сибигой, возможны также переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В Киев Ивая приехал, чтобы подтвердить поддержку Японией Украины, которая продолжает бороться с российскими, а с недавних пор – еще и северокорейскими войсками. О визите сообщило японское издание Kyodo.

"Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая совершил необъявленный визит в субботу в Украину для переговоров с официальными лицами, сообщили в его министерстве, очевидно, чтобы продемонстрировать приверженность Токио Киеву в его борьбе с российской военной агрессией, которая теперь включает северокорейские войска", – говорится в сообщении.

В МИД Японии добавили, что в Украину Такеши Ивая отправился после посещения Перу, где участвовал в региональной экономической встрече.

В Киев дипломат ехал поездом из Польши. В украинской столице у него запланирована встреча с Сибигой. Также он рассчитывает провести переговоры с Зеленским.

Kyodo добавляет, что в Украину глава МИД Японии отправился вскоре после победы на выборах президента США Дональда Трампа, которая вызвала сомнения в продолжении поддержки Украины со стороны этого лидера "Группы семи". Сам Трамп не раз критиковал финансовую поддержку США для Киева.

В то же время, добавляет издание, входящая в G7 Япония последовательно поддерживает Украину, в частности, введя санкции в отношении РФ и запрет на экспорт, а также заморозив российские активы на своей территории.

В настоящее время, напоминает Kyodo, российско-украинская война перешла в новую фазу, ведь к участию в боевых действиях, в частности в Курской области РФ, на российской стороне вступили войска Северной Кореи.

Напомним, в июне этого года Япония впервые ввела санкции против Китая из-за России. Тогда были введены торговые ограничения для китайских компаний в рамках нового раунда санкций против отдельных лиц и групп, поддерживающих войну России против Украины. Санкции также были направлены против компаний в Индии, Казахстане и Узбекистане.