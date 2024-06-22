Япония впервые ввела санкции против Китая из-за России: какое решение приняли

Япония ввела торговые ограничения для китайских компаний в рамках нового раунда санкций против отдельных лиц и групп, поддерживающих войну России против Украины. Новые санкции также направлены против компаний в Индии, Казахстане и Узбекистане.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на японский МИД, новые санкции также направлены против компаний в Индии, Казахстане и Узбекистане. По данным министерства иностранных дел Японии, это первый случай, когда Япония ввела санкции против китайских компаний в связи с войной.

В число целевых компаний входят базирующаяся в Гонконге компания Asia Pacific Links Ltd, которая поставляла микрочипы для российских дронов, и китайская компания Yilufa Electronics Limited. Санкции, которые соответствуют предыдущим мерам, введенным другими странами, включая США, запрещают японским компаниям экспортировать продукцию целевым фирмам.

Официальные лица США заявили, что Китай поддерживает военные усилия России. США расширили свои санкции в отношении России, в том числе нанеся удары по китайским компаниям, продающим полупроводники Москве.

Пекин и Москва также предпринимают сложные шаги для обеспечения двусторонних платежей, что потенциально подвергает некоторые китайские финансовые компании санкциям.

Как сообщал OBOZ.UA, согласованный странами-членами Европейского Союза (ЕС) 14-й пакет санкций против России будет включать запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты в интересах россиян или компаний из РФ. В частности, санкции затронут курортные чартеры.

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