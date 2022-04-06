Глава МИД Британии: мы не остановимся, пока Украина не победит, а Путин не терпит крах

Великобритания продолжает поддерживать Украину в войне против Российской Федерации, находясь на передовой глобальных усилии, чтобы приблизить крах диктатора Владимира Путина. В Соединенном Королевстве планируют в дальнейшем усиливать давление на РФ, не останавливаясь до победы нашей страны.

Об этом в статье для "Европейской правды" написала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она указала на ужасы и масштабы варварства Путина, открывшиеся после отступления российских войск из таких городов, как Ирпень и Буча.

Трасс подчеркнула, что Великобритания поддержит любые расследования Международного уголовного суда по военным преступлениям российской армии против мирного населения Украины.

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Кроме того, страна одной из первых ударила болезненными санкциями по путинскому режиму и всеми силами пытается облегчить последствия гуманитарной катастрофы, вызванной войной Путина, отметила британский министр.

"Великобритания гордится тем, что стала первой страной в Европе, которая стала поставлять оружие народу Украины", – подчеркнула она, имея в виду, прежде всего, противотанковые ракеты NLAW и британские ПЗРК Starstreak.

Среди дальнейших необходимых шагов в войне против путинской агрессии Трасс назвала следующие:

удвоить то, что уже поставило Путина в неловкое положение – санкции против его режима и значимое оружие для Украины;

расправиться с теми, кто финансирует войну:

"Мы ударили санкциями по 16 российским банкам, и в этом году прекратим импорт российской нефти. Мы возьмемся за другие отрасли, которые причастны к этой ужасной войне, например индустрию бриллиантов", – подчеркнула министр.

бить по режиму дополнительными санкциями.

Трасс напомнила, что они уже наложены на любимцев и близких друзей Путина, таких как Мария Захарова, Сергей Брилев и многие другие пропагандисты, распространяющие фейковые новости. Также подвергнут санкциям генерал-полковник Михаил Мизинцев, прозванный "мариупольским мясником" за то, что он возглавил варварскую осаду города.

"Мы закручиваем гайки российским олигархам, останавливая их самолеты и арестовывая их суперяхты. Они не смогут отмыть руки от этого незаконного вторжения", – добавила Трасс.

Она заверила, что Великобритания не перестанет поддерживать Украину.

"У нас есть моральная обязанность действовать, поэтому Великобритания предоставляет Украине 220 миллионов фунтов стерлингов гуманитарной поддержки", – подчеркнула она.

Кроме того, в Украину отправлены:

грузовики с едой и водой, чтобы помочь городам, окруженным войсками Путина, и первые поставки прибыли на этой неделе;

свыше 13 самолетов с медикаментами и медицинским оборудованием. На минувшей неделе в Украину прибыло 15 пожарных машин и 40 тысяч комплектов оборудования от пожарно-спасательных служб Великобритании.

"Сейчас время держаться взятого курса. Вместе мы не остановимся, пока Украина не победит, а Путин не терпит крах", – подчеркнула британский министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

премьер-министр Британии Борис Джонсон рассматривает возможность поставки Украине нового оружия. Она должна помочь Силам обороны сорвать планы главы РФ Владимира Путина по поводу южных украинских территорий. Речь идет о противокорабельных ракетах для отражения атак оккупантов из моря;

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не сломает дух украинского народа и не завоюет его родину. Он уверен, что, несмотря на зверства оккупантов в нашей стране, мы сможем устоять и завоевать свою независимость.

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