Британия намерена вооружить Украину противокорабельными ракетами для защиты Одессы – The Times

Премьер-министр Британии Борис Джонсон рассматривает возможность поставки Украине нового оружия. Оно должно помочь Силам обороны сорвать планы главы РФ Владимира Путина относительно южных украинских территорий.

Речь идет о противокорабельных ракетах для отражения атак оккупантов с моря. Об этом сообщает издание The Times.

Отмечается, что Британия настаивает на том, чтобы вооружить Украину такими ракетами, чтобы потопить российские военные корабли и отбить обстрелы прибрежных городов.

Джонсон уже сказал министрам, что хочет поставить Киеву оружие, чтобы предотвратить наступление российских войск на Одессу. Точно так же, как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы помешать ВС РФ захватить украинскую столицу.

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Как пояснил высокопоставленный правительственный источник, они ожидали, что массовая колонна танков российских захватчиков пройдет по очень плоскому ландшафту и "Киев будет взят через три дня". Однако, подчеркнул собеседник, легкие противотанковые средства нового поколения "NLAW остановили это".

"Эта часть войны еще не окончена, но она приостановлена. Сейчас они концентрируются на юге. Это следующая цель", – добавил источник издания.

Ранее Британия поставила Украине высокоскоростные переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak. На днях украинские защитники успешно применили это оружие – с его помощью был сбит российский вертолет Ми-28 в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия посоветовала Украине не спешить с заключением мирного соглашения с РФ по прекращению войны. Премьер Борис Джонсон предупредил об этом украинского лидера Владимира Зеленского, назвав главу страны-агрессора "лжецом".

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