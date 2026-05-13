Германия в этом году направила на военную помощь Украине €11,5 млрд: на что пошли средства

Крупнейшим партнером Украины по объему помощи в сфере безопасности является Германия. Именно она предоставила нашим Силам обороны около трети всей материальной поддержки и в 2026 году планирует выделить на это не менее 11,5 млрд евро.

О таком win-win партнерстве сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. В ведомстве заявили, что сотрудничество между Киевом и Берлином "выходит за пределы классической модели донорской поддержки".

Оба государства выигрывают: Германия усиливает нашу оборону, предоставляет дополнительные средства ПВО, дроны и ракеты, дальнобойные артиллерийские боеприпасы, а Украина открывает доступ к уникальному боевому опыту, технологиям и данным современной войны.

"Германия поддерживает именно те направления, которые сегодня определяют способность Украины реализовывать собственную стратегию: защищать небо, сдерживать российское наступление на фронте и наносить удары по экономическому потенциалу агрессора", – подчеркнули представители МО.

На что тратятся средства, выделенные ФРГ

Противовоздушная оборона

Это одно из главных направлений немецкой поддержки, отметили в правительстве. "Во время апрельского заседания в формате "Рамштайн" Германия объявила масштабный пакет для усиления украинской ПВО и ударных возможностей. Отдельно – 4 млрд долларов на усиление противовоздушной обороны и 600 млн долларов на развитие deep-strike и middle-strike", – рассказала пресс-служба.

Также важной стала инициатива министра обороны ФРГ Бориса Писториуса по срочному усилению ПВО. В рамках этой инициативы было привлечено 2 млрд евро от партнеров. Украина благодаря этому получила критически необходимые ракеты для защиты неба в самый сложный период.

Кроме этого, наша страна получает ракеты к комплексам Patriot по контракту с компанией Raytheon. Он предусматривает поставку нескольких сотен единиц. Это стоит 3,2 млрд евро, и финансирование обеспечивает немецкая сторона.

Также предусмотрена поставка пусковых установок IRIS-T. Соглашение на почти 200 млн евро финансируется Берлином.

Стоит заметить, что Германия является одним из ключевых участников механизма Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который позволяет быстро закупать американское вооружение. В проект PURL Германия уже вложила почти 1 млрд долларов. Это прямой вклад в защиту неба, в частности через поставки ракет к Patriot.

Дроны и ракеты

Следующее ключевое направление – это масштабирование изготовления дронов и ракет в Украине. ФРГ финансирует проекты, которые уже показали свою действенность на передовой.

В частности, речь идет о middle-strike – средствах, позволяющих поражать логистику, склады, командные пункты, системы ПВО и другие критические цели врага на глубине более 20 км от фронта.

Отдельно заключены договоренности о финансировании украинских deep-strike возможностей дальностью до 1500 км. Украина получила 300 млн евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения.

Также наши страны совместно производят БпЛА. Стороны договорились о запуске производства middle-strike дронов с использованием инновационных технологий, в частности элементов искусственного интеллекта.

Проект предусматривает создание совместного предприятия на немецкой территории, финансирование со стороны Германии и поставки всей изготовленной продукции Силам обороны Украины. На первом этапе речь идет о нескольких тысячах таких беспилотников.

Уже работают и другие производственные проекты. Немецкая компания Quantum Systems и украинская Frontline Robotics создали сервисный центр и локализовали производство БпЛА. В 2026 году ожидается поставка 10 тысяч беспилотников Linza.

Дальнобойные артиллерийские боеприпасы

Германия поддерживает Чешскую инициативу по поставке БК для нашей артиллерии. В это федеральное правительство вложило почти 900 млн евро.

В Минобороны отметили, что особенно важны боеприпасы повышенной дальности. Они позволяют артиллерии работать эффективнее и поражать оккупантов на большей дистанции.

Совместные оборонные инновации

Пресс-служба назвала это отдельным направлением сотрудничества. К примеру, проект Brave Germany – это совместная программа для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов. Она предусматривает грантовую поддержку украинских и немецких стартапов, которые работают над критически важными направлениями defense tech:

– беспилотные технологии;

– искусственный интеллект;

– новые решения в сфере связи;

– ракетные технологии;

– другие направления современной войны.

Brave Germany является частью новой модели сотрудничества, где Киев не только получает поддержку, но и предоставляет партнерам доступ к боевому опыту, технологиям и данным, которых нет у других стран.

Обмен данными

Подписано первое для нашей страны соглашение об обмене оборонными данными, что является новым уровнем взаимодействия в сфере оборонных технологий и аналитики.

Меморандум предусматривает запуск совместных проектов, среди них – анализ применения немецких систем вооружения (PzH 2000, RCH 155, IRIS-T), обмен украинскими наработками и боевыми данными.

"Немецкие партнеры получат доступ к уникальным данным из DELTA и других цифровых систем. Это позволит развивать технологии, улучшать собственные способности и готовить вооруженные силы к современной войне", – объяснили чиновники.

Поддержка обучения украинских военных

Более 10 миллионов евро Берлин потратил на инициативу Европейского Союза по созданию военных учебных центров в Украине для более эффективной, безопасной, комфортной подготовки воинов.

В Министерстве обороны убеждены, что Украина и Германия постепенно переходят от модели помощи к модели стратегического win-win партнерства, формирующего будущую архитектуру европейской безопасности.

"Украина искренне благодарна Германии, федеральному правительству, министру обороны Борису Писториусу и немецкому народу за лидерство и системную поддержку", – поблагодарила пресс-служба.

