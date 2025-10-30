Германия рассматривает национализацию подразделения 'Роснефти' после санкций Трампа – Reuters

После новых санкций США против российской нефтяной компании "Роснефть" в Германии возобновились дискуссии о возможной национализации ее немецкого подразделения. Речь идет прежде всего о нефтеперерабатывающем заводе Schwedt, который обеспечивает большинство потребностей Берлина в топливе.

Об этом сообщили Reuters два источника, знакомые с переговорами. Отмечается, что эта ситуация подчеркивает сложную сеть связей между Германией и Россией, которая поставляла энергию промышленному гиганту Европы в течение десятилетий, предшествовавших войне в Украине.

Временная лицензия США и поиск долгосрочного решения

Министерство финансов США заявило 29 октября, что выдало лицензию, которая освобождает немецкое подразделение "Роснефти" от санкций США до апреля 2026 года.

Получение постоянного освобождения остается желательным вариантом для Берлина, но немецкие чиновники также рассматривают возможность полной национализации предприятий и их продажу иностранному инвестору, сообщили эти два источника.

По словам представителя министерства экономики Германии, письмо от США будет служить "временным решением", которое не решает проблему в долгосрочной перспективе.

Что принадлежит нефтяному гиганту РФ в Германии

Немецкое подразделение "Роснефти" владеет контрольным пакетом акций нефтеперерабатывающего завода Schwedt, который поставляет большую часть топлива Берлину, в частности в аэропорты, бензин для заправок по всей восточной Германии и ключевые ингредиенты для местной химической промышленности.

Также "Роснефть" владеет 24% акций нефтеперерабатывающей фирмы MiRo и 28,57% акций НПЗ Bayernoil. Эти активы были переданы под опеку, что дало немецкому правительству контроль в 2022 году после вторжения Москвы в Украину, которое пошатнуло многолетние энергетические связи Германии с Россией.

Соглашение об опеке возобновляется каждые шесть месяцев, но может быть отменено в суде, поскольку с каждым возобновлением проверяется правовая основа для того, что должно было быть временной, чрезвычайной мерой.

Пока Берлин избегал конфискации местных активов "Роснефти" из-за опасений относительно необходимости выплачивать компенсацию Москве.

Стоимость немецких активов "Роснефти"

Российские СМИ оценивают стоимость немецких активов "Роснефти" примерно в 7 миллиардов долларов, хотя один из двух источников заявил, что настоящая цена может быть меньше половины этой стоимости.

"Роснефть" пытается продать бизнес с марта 2024 года, но безуспешно.

Депутат от Партии зеленых в парламенте Германии Михаэль Келлнер, который работал в предыдущем коалиционном правительстве, контролируя "Роснефть", призвал правительство национализировать бизнес.

"Это системно важно для Германии. Правительству нужно национализировать бизнес "Роснефти" в Германии, чтобы иметь уверенность в его будущем", – сказал Келлнер.

Он также заявил, что хотел национализировать бизнес, находясь у власти, и что Катар и Казахстан выразили заинтересованность в его покупке в 2024 году. Однако непонятно, заинтересованы ли эти страны все еще.

Ранее Германия покупала нефть непосредственно у России. "Роснефть" в Германии сейчас покупает нефть у Казахстана. Однако Россия контролирует трубопровод, который используется для ее доставки.

Что предшествовало

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США также внесло в санкции ряд дочерних компаний, принадлежащих "Роснефти" и "Лукойлу" на 50% или более, прямо или косвенно. Активы этих субъектов хозяйствования подлежат блокированию, даже если они не указаны в санкционном списке OFAC поименно.

Как сообщает OBOZ.UA, немецкие филиалы российской компании "Роснефть" будут освобождены от новых энергетических санкций Соединенных Штатов против страны-агрессора России. Речь идет о нефтезаводе PCK в городе Шведт, НПЗ Bayernoil и фирме MiRo. Правительство США предоставило письменные гарантии об освобождении этих предприятий из-под санкций.

Правительство Великобритании также сняло ограничения с дочерних компаний "Роснефти", которые контролируются немецким правительством. Это означает, что британские компании смогут свободно заключать с ними сделки без страха попасть под вторичные санкции.

