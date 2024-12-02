Германия в ожидании судьбоносных выборов: почему РФ за Шольца, а будущий канцлер за ракеты для Украины. Кто победит?

Германия очень важна страна в процессе помощи Украине. Поэтому стабильность и покой внутри нужны не только немцам, но и украинцам. В то же время сегодня есть фактический политический кризис у нашего главного европейского партнера – из-за чего страны ждут досрочные выборы в Бундестаг 23 февраля 2025 года.

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Многие немцы устали от войны и опасаются, что ФРГ окажется у нее втянутой. Такие страхи раздувают пророссийские партии из "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт". Олаф Шольц по-своему учитывает это обстоятельство, делая в предвыборной борьбе ставку не в силу, а в деэскалацию.

Из-за определенной политической нестабильности существует угроза, в частности, в вопросе дальнейшей поставки оружия в Украину. Ввиду этого, украинское правительство настаивает на принятии решения о дальнейших поставках оружия до досрочных выборов в Германии.

О том, как Германия, переживает довольно непростую политическую жизнь и готовится к внеочередным выборам – в материале OBOZ.UA

Шольц обошел судьбу Байдена

На сегодняшний день Берлин сделал для Украины больше, чем любая другая страна ЕС, но политика канцлера Германии Олафа Шольца все равно вызывает вопросы. В Украине его критикуют за нерешительность в вопросах вступления в НАТО и передачи Украины дальнобойных ракет TAURUS, которые чрезвычайно помогли бы в войне с Россией. Союзники Шольца по коалиции утверждают, что он придерживается "среднего курса" между "ястребами" и "голубями", стремясь предоставить Украине помощь, не провоцируя Россию и не огорчая слишком пацифистски настроенную часть немецкого общества. Однако во время такой политики ему удалось оттолкнуть от себя практически всех: и тех, кто считает, что он должен сделать больше, и желающих мира с Кремлем.

Удручающие рейтинги – а ныне Олаф Шольц является наименее популярным политиком в Германии, критически к нему относятся 78% немцев – побудили некоторых членов социал-демократической партии (СДПГ) призвать Шольца последовать примеру президента США Джо Байдену и выбыть из предвыборной гонки. Идея заключалась в том, чтобы заменить кандидатуру канцлера на внеочередных выборах более популярным министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Официальное решение на этот счет ожидалось незадолго до предвыборной конференции партии 30 ноября. Но уже 25 ноября Писториус отказался от своей кандидатуры и Олаф Шольц официально выдвинут кандидатом в канцлеры. Единогласное решение было принято руководящими комитетами СДПГ.

Кремль за действующего канцлера?

Выдвижение ныне крайне непопулярного канцлера как кандидата на должность выглядит не логичным только на первый взгляд. Да, СДПГ и Шольц сегодня значительно проигрывают фавориту гонки – ХДД-ХСС и их лидеру Фридриху Мерцу, но, кажется, начинается партия по нейтрализации последнего.

В то время как христианский демократ уже давно хотел бы поставить Украине крылатые ракеты Taurus, действующий канцлер все еще отказывается сделать это. Конечно, Кремль явно предпочтет переизбранию нерешительного и зависимого Шольца, чем избранию воинственного Мерца.

Начал Шольц свою "партию" "миротворческим звонком" к российскому диктатору Путину, а накануне продолжил ее когда подчеркнул, как "непреклонно" он и никто другой гарантировал и гарантирует, что Германия не примет неправильных решений в этом "конфликте".

"В такой войне необходимо хорошо подумать, как действовать осторожно, разумно действовать, когда речь идет о войне и мире", – заявил Шольц. Отметив, что его страна не имеет права делать определенные вещи, например передавать дальнобойные ракеты и разрешать удары уже переданным немецким оружием по целям на территории России. Кстати, согласно опросу, с этим согласны 6 из 9 немцев.

В Кремле на слова Шольца довольно "кивнули". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это "ответственным подходом". Поэтому не будет странным, если Кремль "подогреет" немецкие страхи перед мировой войной новыми угрожающими жестами, вроде ударом очередного "Орешника" , за время до выборов в феврале В этом случае такой шаг станет косвенным подспорьем для Шольца. в предвыборной кампании, который сможет активнее играть в свою любимую игру "сделать все, чтобы избежать эскалации".

Партия Шольца стремится найти общий язык с Путиным

Как известно, СДПГ возглавляет правящую сейчас в ФРГ коалицию. Еще в 1970-е эта партия проводила курс на сближение с Москвой. Пик понимания по линии Кремль-Германия приходится на канцлера ФРГ от социал-демократов – Герхарда Шредера, сегодня личного друга Путина.

После 24 февраля 2022 года руководство СДПГ признало ошибки в отношении России, отстранилось от Москвы и поддержало Украину. Но сейчас новым генсеком стал сподвижник Шредера Маттиас Мирш, который уже выразил готовность к примирению с ним, заявив, что Шредер в должности канцлера многого достиг.

Есть и другие факты того, что партия Щельца СДПГ медленно, но неустанно дрейфует в пророссийскую сторону. В восточных землях социал-демократы обсуждают коалицию с пророссийским BSW. Кроме того, сообщается, что Берлин, а точнее СДПГ, медленно налаживает диалог с Москвой с ноября 2023 года, ведь в немецком истеблишменте "растет контингент сторонников возобновления связей с Россией, поскольку у немецкой экономики есть проблемы". Указывают на фигуру Маттиаса Платцека – бывшего главу Социал-демократической партии за время канцлерства Герхарда Шредера.

Платцек посетил Москву дважды – в ноябре 2023 и в феврале 2024 года. Немецкая газета Die Zeit сообщила, что в ноябре 2024 года он должен был отправиться в Баку, где должен был встретиться с Виктором Зубковым, бывшим премьер-министром и председателем правления "Газпрома", а также с другими российскими официальными лицами. Платцек заявил в ответ, что все поездки, которые он совершил, включая поездку в Москву, были "частными", а не по просьбе любого учреждения или лица.

ХДС/ХСС – будущие победители, а Фридрих Мерц – вероятный канцлер

Согласно текущим опросам, немецкие консерваторы лидируют с 32% голосов — это гораздо больше, чем любая другая партия. Это положительный момент, ведь в программе консерваторов, например, говорится о том, что Украине – следует и дальше оказывать "всеобъемлющую" помощь и "поддерживать курс Киева на присоединение к ЕС и НАТО". Также фракция уже дважды вносила на рассмотрение Бундестага проект резолюции с требованием начать снабжение Украиной немецких крылатых ракет Taurus Итак, можно ожидать, что в случае победы на выборах. новое правительство начнет поставки таких ракет Украине.

На должность канцлера от ХДС/ХСС выдвинут Фридрих Мерц, который имеет четкую репутацию ярого сторонника Украины в войне против РФ. Он был одним из первых немецких политиков, посетивших Украину после начала российского полномасштабного вторжения. В начале мая 2022 года, прибыв в Киев, Мерц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также осмотрел последствия российской оккупации в Киевской области. Впоследствии оппозиционер рекомендовал Шольцу приехать в Киев, что действующий канцлер вскоре и сделал.

В дальнейшем Мерц постоянно критиковал действующее правительство ФРГ за слишком вялую и недостаточную поддержку Берлином Украины. К примеру, по мнению Мерца, Германии нельзя "стоять в стороне" в вопросе поставки Украине западных боевых самолетов. Также Мерц не раз призвал Шольца предоставить украинцам дальнобойные ракеты Taurus, а также усилить поддержку Сил обороны Украины другими важными видами вооружений.

Украина получит дальнобойные ракеты Taurus, если на досрочных выборах в Германии победит Христианско-демократический союз и лидер Фридрих Мерц станет канцлером, считает бывший посол Украины в Германии, а ныне посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

Проблема "друзей Путина"

Дружественные России партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и Левый "Союз Сары Вагенкнехт" добились значительных успехов на последних региональных выборах. Главным общим знаменателем немецких ультраправых и ультралевых, похоже, является их скрытая или открытая поддержка политики России и ее диктатора Владимира Путина и противодействие дальнейшей помощи Украине. Обе пророссийские партии надеются усилить свое влияние на остальную страну, получив хорошие результаты на предстоящих выборах в Бундестаг, играя на страхах немецкого общества относительно начала мировой войны с ядерным уклоном.

Германия постепенно приходит в себя от напора пророссийских ультраправых. Так, недавно в Бундестаг внесено подписанное 112 депутатами ходатайство о запрете "Альтернатива для Германии". Авторы инициативы надеются на решение по этому вопросу до следующих парламентских выборов. Удастся ли это сделать, сказать сложно.

Ссора из-за ракет

Вопросы по поставкам ракет Taurus Украине хотят вынести на голосование в Бундестаге. Это намерена сделать Свободная демократическая партия (СвДП) еще до досрочных парламентских выборов в ФРГ, сообщил глава фракции либералов в немецком парламенте Кристиан Дюрр. По его мнению, это предложение вполне может пройти с учетом позиции других оппозиционных партий - консервативного блока ХДС/ХСС и "зеленых".

Однако ХДС/ХСС больше всего откажется голосовать за вопросы, несмотря на то, что блок поддерживает начало поставки, обвиняя коллег по парламенту в попытке получить дополнительные баллы перед внеочередными выборами.

Йохан Вадефуль, заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС, заявил в интервью BILD: "СвДП в течение этого созыва неоднократно имела возможность поддержать наши предложения. Почему они были против тогда, а теперь внезапно, можно объяснить только предвыборной кампанией. Поскольку канцлер Шольц остается против, блок ХДС/ХСС не будет участвовать в голосовании на этом этапе".

Смена власти в Германии пойдет на пользу Украине

Для избирателей любой страны главным является вопрос их благосостояния, то есть экономической ситуации в стране. К сожалению, российская агрессия против Украины имела негативные последствия для экономической ситуации во многих странах Европы, Германия не исключение, что повлекло определенные проблемы в правительстве. В целом, ситуация в этой стране достаточно стабильна, хотя больше всего, что смены власти не избежать. Речь идет о ХДС-ХСС и их лидере Фридрихе Мерце, который имеет значительные шансы стать новым канцлером. Если это произойдет, то это довольно позитивная новость для Украины, ведь Мерц неоднократно доказывал, что он сторонник Украины и сторонник усиления помощи – отметил в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Что касается Шольца, то, по мнению Александра Мережко, украинцы должны быть благодарны ему, потому что Германия, в том числе благодаря его усилиям как канцлера, стала главным европейским донором помощи. В то же время Германия, которая является очень мощным в военном плане государством, могла бы дать больше.

"И все же последние действия со стороны Шольца были не очень положительными. Я имею в виду звонок и разговоры с Путиным. Это, по моему мнению ошибка, ведь предоставило возможность Путину для того, чтобы он мог говорить, что не полностью изолирован со стороны цивилизованных западных демократических политиков. К сожалению, в партии Шольца – СДПГ, есть два крыла. Одно трансатлантическое, понимающее опасность, которую представляет Россия не только для Украины, а для европейской архитектуры безопасности и для Германии. Но есть и крыло пророссийское, стремящее поладить с Путиным при любом развитии событий", – говорит Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, для этого есть определенная экономическая основа, потому что немецкая экономика в свое время очень сильно зависела от российских энергоносителей. И такие политики, в том числе в СДПГ, рассчитывают на возвращение эры дешевых российских энергоносителей.

"Так или иначе, но нам нужно рассчитывать на большую поддержку со стороны ХДС-ХСС, которая имеет все шансы победить на внеочередных выборах в Бундестаг. Это наиболее благосклонная нам партия из всех в Германии. Есть еще "зеленые", которые также очень поддерживают Украину, но у них сейчас большие электоральные потери", – отметил Александр Мережко.