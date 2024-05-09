Германия должна вернуть себе лидерство на континенте в поддержке Украины – Порошенко

Принявший участие в Конгрессе Христианско-демократического союза Германии в Берлине Петр Порошенко в интервью журналистам по итогам визита сказал: сейчас решается дальнейшее будущее не только Украины или Германии, но и всего Евросоюза, всего мира.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Здесь и сейчас разрешаются вызовы Европы, вызовы мира, в значительной степени поддержка ЕС, поддержка НАТО для Украины. Потому Украина должна быть здесь", – говорит пятый президент.

За эти дни он провел ряд встреч с влиятельными европейскими политиками – с председателем комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом, президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером, заместителем Председателя фракции ХДС, Председателем делегации ФРГ в ПА НАТО Иоганном Вадефулем и спикером с Юрием Вадефулем и спикером, главой Мюнхенской конференции безопасности и бывшим дипломатическим советником Канцлера ФРГ Кристофером Хойсгеном, а также с Председателем ХДС Фридрихом Мерцом.

"Фридрих Мерц имеет большие шансы на следующий год стать канцлером Германии. Мы слышали его вдохновляющую речь о приоритетности Украины для будущего Германии, для будущего Европы. Это именно те слова, которые сегодня нуждаются в Украине. Я убежден, что после выборов и в Европарламент, и в Бундестаг, это будут не только правильные месседжи, но и правильные действия", – считает Порошенко.

"Мы говорили о том, что Германия должна вернуть лидерство на континенте в поддержке Украины. Это должна быть и гуманитарная поддержка и инвестиционная поддержка. Но в первую очередь поддержка безопасности, снабжение оружием. Таурус – немецкие высокоточные, дальнобойные ракеты будут достойным ответом на атаки россиян по объектам критической инфраструктуры Украины. Путин трижды подумает, потому что будет знать, что ответ Украины будет жестоким и неотвратимым", – объясняет Порошенко.

"Позиция, якобы поставок "Тауруса" Украине является втягиванием Германии в войну – это абсолютно русский нарратив в стиле Чемберлена 1938 года, который сказал, что он привез мир из Германии, а на самом деле втянул континент в ужасную, самую кровавую в ХХ веке. Нам нужно усердно изучить уроки истории, и именно об этом я говорил. Этот вопрос будет решен – я в этом не сомневаюсь. Но каждый месяц отсрочки стоит Украине жизней украинских солдат, украинских гражданских. Поэтому сегодня мое место здесь и потому сегодня мы упорно работаем", – отмечает пятый президент.

"Я также хочу убедить всех европейцев, всех немцев, что невозможно достичь устойчивого, надежного мира и ситуации на континенте без членства Украины в НАТО. Если кто хочет мира – он должен пригласить Украину в НАТО. Если кто-то хочет остановить Россию (а скорее, эффективнее и, в конце концов, дешевле остановить их в Украине, не дать им продвинуться в Европу), единственный способ для этого – приглашение в НАТО", – считает Петр Порошенко.

"Я хочу, чтобы христианские демократы приняли резолюцию в виде обращения по приглашению Украины в НАТО. Попробовали, несмотря на жаркие дискуссии с социал-демократами в Бундестаге, провести это как резолюцию парламента Германии и сделать это на саммите НАТО в Вашингтоне в июле текущего года", – объясняет Порошенко.

"Мой основной месседж, который очень понравился нашим друзьям и партнерам из Германии – давайте вместе удивим Путина, давайте вместе не поддадимся его шантажу, давайте вместе продемонстрируем, что Европа способна принимать ответственные решения", – подчеркнул Порошенко.