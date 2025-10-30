Усі вже чули деталі "авансової справи" колишнього очільника "Укренерго" Кудрицького, який нині перебуває в СІЗО. Переповідати події і фабулу не буду, лінк залишу в коментарях.

Я тут, щоб вкотре нагадати про непослідовність влади і силовиків. На прикладі однієї історії, як Герман Галущенко, якого називають ймовірним автором атаки на Кудрицького за допомогою ДБР, будучи ще топ-чиновником "Енергоатому" погодив авансовий платіж приватній компанії, що зрештою призвело до РЕАЛЬНИХ збитків бюджету.

Мова про події грудня 2020 року. Україна вкотре намагається завершити стратегічне будівництво в Чорнобилі – сховище відпрацьованого ядерного палива (раніше відпрацьоване паливо зі своїх АЕС Україна відправляла на зберігання до РФ і платила за ці послуги агресору 200 млн доларів щороку).

Замість того, щоб провести відкритий тендер (як у випадку з "Укренерго" і парканом, так?) "Енергоатом", як замовник будівництва, здійснює "маркетингове дослідження". На власний розсуд обирає компанії, які "можуть" виконати такі роботи, отримує пропозиції і обирає, яка буде до вподоби.

Жодного кошторису будівництва не публікують, в "Енергоатомі" кажуть – договір таємний, але це неправда, бо жодного грифу "таємно" на ньому не було. Держаудитслужба фіксує порушення Закону "Про публічні закупівлі", але гроші вже пішли на рахунки компанії-переможця – ТОВ "БК КБР", яка не мала жодного досвіду роботи на ядерних об'єктах.

І щонайголовніше – гроші пішли раніше, аніж був укладений контракт з цією компанією! Контракт на добудову об'єкту в Чорнобилі "Енергоатом" укладає 9 грудня 2020 року, а авансовий платіж в розмірі 210 млн гривень на ТОВ "БК КБР" йде 7 грудня. І погоджує його особисто Герман Галущенко своїм підписом (див. документ).

Через 2 роки я зроблю про цей тендер розслідування, де доведу з документами і аудіозаписами, що гроші були "сп**жені" (це пряма цитата посадовця "Енергоатому" під час робочої наради). Зараз цього посадовця судить ВАКС за розтрату бюджетних коштів на закупівлі обладнання у розмірі понад 100 млн гривень саме за ЦИМ КОНТРАКТОМ. У цій справі, до речі, вже є перші угоди про визнання винуватості!

І тоді ж запитаю в Галущенка, чому він вирішив погодити авансовий платіж цій компанії за 2 дні до підписання контракту та як взагалі пояснить таку дивну процедуру - на власний розслуд обирати компанію, яка будуватиме стратегічний об'єкт в Чорнобилі?

"Треба подивитись, це ж формальність, ми авансування даємо на важливі роботи і це не тільки цей, там багато таких авансувань. Я навіть назви не знаю цієї компанії, я знаю, що точно це ж якісь процедури були і якраз мова йшла про те, що треба швидко це робити", – відповів тодішній міністр енергетики.

Дійсно, формальність) Це я до чого?

У випадку з Галущенком – йому все пробачили. Він не поніс ані кримінальної, ані адміністративної, ані політичної відповідальності за те, що погодив авансовий платіж компанії на 210 млн гривень, за два дні до підписання контракту, який, як довело наше розслідування, а згодом і слідство, призвів до РЕАЛЬНИХ збитків бюджету.

ДБР не вручало Галущенку підозру, Печерський суд не відправляв його в СІЗО, а ОПшні телеграм-канали не змагалися між собою за те, хто сильніше його пне.

У випадку ж з Кудрицьким, дії якого НЕ призвели до розтрати бюджетних коштів, все навпаки.

Цікавий парадокс, правда ж?)

Всі лінки залишаю в коментарях під цим постом.