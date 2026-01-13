Герасимов обвинил Верховную Раду в игнорировании проблем энергетики и фронта

Верховная Рада в повестке дня на ближайшую пленарную неделю оставила для рассмотрения только кадровые вопросы, проигнорировав насущные законопроекты по финансированию Вооруженных Сил Украины или энергетических проблем.

Об этом заявил Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов во время брифинга по итогам согласительного совета, пишет пресс-служба партии.

"То, что произошло сегодня в парламенте во время согласительного совета, еще раз подчеркнуло полную неадекватность власти в Украине. Вы посмотрите, что творится сегодня на фронте – нам нужно тотальное единство в поддержке Вооруженных Сил Украины. Вы посмотрите, что творится сегодня в квартирах и домах киевлян, жителей Днепра, Запорожья, многих других городов и городков, где люди замерзают. Так вот, сегодня во время согласительного совета именно представители команды Зеленского сняли с рассмотрения все законопроекты, которые касались энергетики. Сняли с рассмотрения все законопроекты, которые касались поддержки армии, и поставили "переставление кроватей в борделе". Они поставили только кадровые назначения, где ключевое для них – изменить главу Службы безопасности Малюка", – констатировал Герасимов.

"Европейская Солидарность" единственная голосовала категорически против такой повестки дня парламента Украины. Мы предлагали, чтобы парламент занимался адекватными вещами, занимался помощью людям из-за энергетического кризиса, занимался решением энергетического кризиса, продолжил помощь армии через принятие важнейших законопроектов, которые надо было принимать давно", – пояснил депутат.

"Но, к сожалению, сегодня так называемое монобольшинство, в котором нет более 170-180 депутатов, сегодня перечеркнуло все это и решило, что главное, что сегодня надо рассматривать, это назначение министров на должности, где большие зарплаты, большие премии, где тепло в министерствах и ведомствах. И сегодня власть в очередной раз показала, что на украинцев и на армию им наплевать", – эмоционально отметил Артур Герасимов.