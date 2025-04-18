Геращенко в Раде спросила Шмыгаля и Стефанчука о 'превентивных' санкциях против Порошенко

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко во время часа вопросов правительству дважды спросила чиновников о том, на каких основаниях были введены "превентивные" санкции против лидера оппозиции Петра Порошенко. Как стало известно, представление о санкциях делало правительство на основании незаконно предоставленных материалов Госфинмониторинга. А о том, что санкции наложены безосновательно как превентивная мера, написал Минюст в документах для Верховного Суда.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Вопрос к премьеру Шмыгалю как члену СНБО и другим членам СНБО. Порошенко и его адвокаты наконец-то получили от Министерства юстиции Украины информацию, документы официальные, на основе чего введены санкции. И там написано, что санкции носят превентивный характер, чтобы Порошенко в будущем не совершил чего-то во вред Украине", – отметила Геращенко.

"Вопрос простой: действует ли еще в Конституции Украины презумпция невиновности? И как госпожа Стефанишина как главный переговорщик по ЕС будет нести ответственность за срыв переговоров по ЕС? Как вы вообще могли такое голосовать и собираетесь ли вы вводить санкции против всех депутатов "Европейской Солидарности" превентивно, мы ведь тоже не нравимся Зеленскому?" – спросила Геращенко.

Поскольку Денис Шмыгаль проигнорировал этот вопрос, сопредседатель фракции во второй раз подняла эту тему.

"Обращаюсь к премьер-министру и доктору юридических наук Стефанчуку как членам СНБО с требованием дать информацию украинцам, гражданам Украины, действует ли в Украине Конституция Украины, предусматривающая презумпцию невиновности? Нужны ли нам еще суды, правоохранительные органы и прокуратура, если СНБО собой подменил эти органы? И Министерство юстиции, руководитель которого возглавляет наше переговорное направление в отношении ЕС, подписало ответ Порошенко и его адвокатам, что санкции против пятого президента носят превентивный характер", – напомнила Геращенко.

"То есть нет никакого преступления, нет никаких нарушений. Но, возможно, Порошенко когда-то плохое сделает Зеленскому, и поэтому его лишили всех прав, даже запретили платить налоги. Мы отдаем себе отчет, что каждый гражданин Украины превентивно может попасть под санкции. Наш вопрос: как вы смеете так нарушать Конституцию?" – возмутилась народный депутат.

В ответ председатель Верховной Рады Стефанчук посоветовал оппозиции обращаться в суд, а вице-премьер, министр юстиции Стефанишина отметила, что Минюст не является стороной в этом деле, и отрицала существование документа о "превентивных санкциях".