'Геополитическая ситуация усложнилась': Зеленский рассказал об итогах встреч в США и показательном поступке России

Во вторник, 24 марта, президент Владимир Зеленский обсудил с украинской делегацией итоги встреч в Америке. Он отметил, что Россия стала более уверенной из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Очевидным подтверждением тому являются сегодняшние длительные атаки страны-агрессора на наше государство. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram.

"Подробно обсудили итоги встреч в Америке. Показательно, что во время доклада наших переговорщиков Россия запустила новую волну "Шахедов" против Украины", – подчеркнул Зеленский.

Ключевая задача в переговорах – гарантии безопасности

Он проинформировал, что команда доложила о вопросах, которые обсуждались во Флориде, в частности о ключевых акцентах, возможностях и вызовах.

По его словам, первоочередной задачей является разработка гарантий безопасности, способных приблизить завершение войны, ведь именно "в безопасности ключ к миру".

"Геополитическая ситуация усложнилась из-за войны против Ирана, и это, к сожалению, придает уверенности России. Но фундаментальные обстоятельства не изменились. Россия продолжает эту войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и таким образом затягивает войну в том регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы", – убежден украинский лидер.

На Россию нужно оказывать давление, а встреча на уровне лидеров крайне необходима

Он уверен, что подобную "угрозу постоянной войны в разных географиях надо останавливать". И это под силу совместным действиям с участием Америки, Европы и других глобальных субъектов.

В то же время для окончательного урегулирования всех вопросов необходимы переговоры на уровне лидеров.

"Поручил команде максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной и чтобы решались, в частности, гуманитарные вопросы, такие как обмены военнопленными. Поручил также проинформировать европейских и канадских партнеров по встречам во Флориде", – резюмировал Зеленский.

