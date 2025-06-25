Генсек НАТО: я не доверяю Путину, не будем наивными в отношении РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не изменил своей позиции в отношении российского диктатора Владимира Путина. Он считает Россию реальной угрозой для Альянса в ближайшие годы и призвал не быть наивными в отношении врага.

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Во время выступления на саммите НАТО в Гааге 25 июня Рютте напомнил, что Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. Он призвал не недооценивать намерения Кремля и отметил, что Россия перевооружается высокими темпами. Об этом пишет The Gardian.

"Ну, не будем наивными в отношении России. Конечно, они ведут эту абсолютно неспровоцированную войну против Украины, но в то же время, и это то, что мы слышали из открытых источников от многих высокопоставленных военных лидеров в Европе, включая начальника обороны Германии, они наращивают свои вооруженные силы и перестраивают их такими темпами, что они могут быть готовы через три, пять или семь лет атаковать НАТО", – заявил он.

Генсек подчеркнул, что Альянс рассматривает Россию как долгосрочную угрозу и принимает меры для защиты своих членов. В частности, страны-члены берут на себя новые оборонные обязательства, включая повышение военных расходов и перевооружение.

"Мы знаем, что существует эта угроза со стороны России, краткосрочная, долгосрочная, как угодно, но угроза со стороны России существует, и мы должны убедиться, что можем защитить себя, и именно поэтому мы это делаем", – сказал Рютте.

В ответ на вопрос о своем отношении к главе Кремля, Рютте заявил, что не доверяет Путину и никогда не менял этого мнения. В частности, он вспомнил трагическую катастрофу рейса MH17, сбитого в 2014 году над Донбассом, когда погибли 298 человек, преимущественно граждане Нидерландов.

"Я не изменил своих взглядов на Владимира Путина. Я не доверяю этому человеку. И, конечно, я имел много дел с ним лично, когда у нас была ужасная ситуация с рейсом MH17 малайзийской авиакомпании, который был сбит Россией в июле 2014 года, и Путин сказал мне, что его не было на Донбассе, и что он не имел никаких дел в Украине, и это, то, и другое. Это все была ложь", – заявил Рютте.

По его словам, Путин не достиг ни одной своей цели по расколу Запада. На вопрос, что Путин думает об этом саммите, он ответил: "Посмотрите, чего достиг Путин. Он хотел разделить Запад, а теперь Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Он хотел разделить Запад, а теперь мы обязались придерживаться целевого показателя расходов в 5%. Так что он не может быть очень счастливым, и он не должен быть очень счастливым".

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решения саммита в Гааге будут важными для Североатлантического альянса и для Украины. Они будут основываться на выводах саммита в Вашингтоне 2024 года, который определил необратимость Украины на пути к членству.

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