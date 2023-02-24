Генпрокурор анонсировал юридический ''Рамштайн'' в Киеве: главные вопросы – восстановление справедливости и наказание виновных

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин анонсировал проведение юридической конференции по типу "Рамштайн" – United for Justice – "Объединенные ради справедливости" в Украине. На повестке дня мероприятия, которое пройдет в Киеве, будут вопросы восстановление справедливости и наказания виновных в российской войне. Их обсуждениями займется международная коалиция.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram. Костин заявил, что справедливость и наказание – это общий долг перед теми, кто пережил ужасы войны.

"Ровно год Украина противостоит полномасштабной, неспровоцированной и жестокой агрессии РФ. Агрессии, ставшей первопричиной десятков тысяч военных преступлений, совершенных на нашей земле. Более того! Этим актом агрессии Россия посягнула на основы мирового порядка, принципы и ценности, по которым человечество живет со времен Второй мировой войны", – заявил Костин.

По словам генпрокурора, на конференции будут международные партнеры. Они будут говорить обо всех возможностях, реакциях и решениях.

"Это и работа Joint Investigation Team в составе Украины, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Словакии и Румынии и правовые аспекты создания специального трибунала за преступление агрессии, а также механизма компенсации причиненного ущерба", – отметил Костин.

Также он добавил, что на United for Justice будут отдельные панельные дискуссии, посвященные расследованию и преследованию преступлений геноцида, военных преступлений против детей, сексуального насилия, связанного с конфликтом, военных преступлений против окружающей среды и т.д.

"Мир объединяется, чтобы преодолеть безнаказанность и восстановить справедливость. Твердо убежден — это единственный путь к продолжительному миру и господству закона", – резюмировал Костин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО прошло отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", организованное США. Западные союзники обсудили предоставление Киеву оружия, которое позволит перехватить инициативу в войне с Россией: речь идет о бронетехнике, дальнобойных ракетах и боевых самолетах.

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