'Где Россия оставляет руины, мы можем восстановить жизнь': Зеленский – о шагах Украины в ЕС, встрече с президентом Швейцарии и помощи Сирии

Президент Владимир Зеленский 7 января провел много совещаний. К примеру, с сотрудниками Министерства обороны и Генерального штаба обсуждались все доступные пакеты военной помощи и потребности наших воинов; продолжилась предметная подготовка к новому "Рамштайну".

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Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении к гражданам. Видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Доклад представили и сотрудники Службы внешней разведки. В нем рассматривалось "много вопросов и перспективы", сказал Зеленский, не уточняя подробностей.

Также во вторник обсуждались детали переговорного процесса с Европейским Союзом. Это произошло на совещании со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, членами правительства, командой ОП.

"Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах о вступлении Украины в ЕС, как это нужно Украине, а значит – безопасности всей нашей Европы", – отметил президент.

Он напомнил, что в 2025-м в Евросоюзе председательствует сначала Польша, а во втором полугодии – Дания.

Это наши "очень ответственные партнеры". "С украинской стороны мы обеспечим все необходимое, чтобы сделать правильные шаги", – заявил Зеленский.

Глава Украинского государства провел телефонный разговор с президентом Швейцарии Виолой Амерд.

Киев благодарен стране-партнеру за совместную организацию первого Саммита мира.

"И мы ценим, что сейчас Швейцария готова помогать и политически, и организационно, и мы обсудили с госпожой президентом коммуникацию с ключевыми партнерами. Мы готовим также двустороннюю встречу", – анонсировал Зеленский.

Еще одной темой было совместное участие в снабжении продовольствия в Сирию ради стабилизации ситуации. С таким предложением выступил Зеленский.

"Украинское продовольствие и финансовое участие Швейцарии – вместе с другими нашими партнерами в этой гуманитарной программе – это то, что может помочь народу Сирии наладить нормальную жизнь после войны и, что немаловажно, после России в Сирии.

Там, где Россия оставляет руины, мы вместе с миром можем восстановить нормальную жизнь. Уверен, что так будет и на нашей земле. Обязательно должны преодолеть оккупанта. Я благодарен всем в мире, кто помогает Украине", – подытожил президент.

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