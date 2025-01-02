Украина обеспечит Сирию едой: в каких продуктах нуждается эта страна

Сирия заинтересована в поставках из Украины ряда продуктов. В частности, муки, растительного масла, сахара. Сама Украина же уже начала помогать этой стране продовольствием – в рамках инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины").

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О готовности помогать этой стране сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии. Настроим программу "Зерно из Украины" для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, готовыми поддержать", – сказал он.

В свою очередь, министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль сообщил, что Украина уже начала помогать Сирии. В частности, в эту стран уже прибыло 500 тонн украинского зерна.

"Этого груза хватит примерно на 167 тыс. жителей Сирии в месяц. Это первая, но не последняя поставка от Украины в рамках инициативы Grain from Ukraine для сирийского народа", – говорится в сообщении.

При этом министр отметил: 13 лет изнурительной войны привели к тому, что Сирия не производит почти никаких продуктов. А потому она заинтересована в поставках из Украины не только пшеницы, но и:

муки;

растительного масла;

сахара;

продуктов мясопереработки – в частности куриного мяса.

"Мы на уровне диалогов правительств сегодня ясно понимаем, что поддержка должна быть постоянной, достаточно длительной и прогнозируемой. ... Этой стране нужно все", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Коваль сообщил, что в Украине в каждой области намерены построить овощехранилища. Ожидается, что сооружения смогут вмещать минимум 10-20 тыс. тонн продукции.

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