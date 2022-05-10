ГБР завершило расследование дела в отношении Кивы: обвинительный акт передан в суд

Следователи ГБР завершили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы. Обвинительный акт в отношении изменника Украины уже направлен в суд.

Киву обвиняют в госизмене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ходе следствия было установлено, что Кива, находясь на территории РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении. Он публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Видео дня

Кроме того, изменник предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны. Примечательно, что сейчас Илья Кива находится в международном розыске.

Если вину бывшего нардепа доведет суд, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, перед полномасштабным вторжением РФ Кива выехал из Украины и был замечен в России, где всячески подыгрывает пропаганде страны-агрессора. В марте Верховная Рада лишила Киву мандата народного депутата.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кива неоднократно выражал поддержку путинскому режиму и даже призвал РФ нанести ядерный удар по Украине. Бывшему народному депутату инкриминируют нарушение нескольких "тяжелых" статей Уголовного кодекса Украины. Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Киве еще одно подозрение из-за призывов к войне.

Ранее министр внутренних дел Украины в 2014-2021 годах Арсен Аваков заявил, что готов собственноручно застрелить бывшего нардепа Илью Киву, который сбежал в Россию и поддерживает кровопролитную войну против украинцев. Экс-глава МВД уверен, что на его месте так с предателем поступил бы любой гражданин.