Аваков заявил, что готов собственноручно застрелить Киву: так нужно поступать с предателями и негодяями. Видео

Министр внутренних дел Украины в 2014-2021 годах Арсен Аваков заявил, что готов собственноручно застрелить бывшего нардепа Илью Киву, который сбежал в Россию и поддерживает кровопролитную войну против украинцев. Экс-глава МВД уверен, что на его месте так с предателем поступил бы любой гражданин.

Об этом Аваков заявил в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, риторика Кивы в отношении Украины резко изменилась в тот момент, когда "в его жизни появился Медведчук, появились деньги и желание выступать на российском телевидении".

По словам Авакова, если бы он сейчас встретился с Кивой, то даже не стал бы с ним говорить. "Если бы у меня была возможность, то я бы его застрелил. Я думаю, что так поступил бы любой человек, у которого в руках было бы оружие. И так нужно поступать с любым предателем и негодяем, который так поступил", – заявил бывший министр.

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"Это уже не человек. Это сущность, которой нужно гореть в аду. И я уверен, что с ним так и будет..." – добавил Аваков.

Напомним, Илья Кива в Украине подозревается в государственной измене. Перед полномасштабным вторжением РФ он выехал из Украины и был замечен в России, где всячески подыгрывает пропаганде страны-агрессора. В марте Верховная Рада лишила Киву мандата народного депутата.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кива неоднократно выражал поддержку путинскому режиму и даже призвал РФ нанести ядерный удар по Украине. Бывшему народному депутату инкриминируют нарушение нескольких "тяжелых" статей Уголовного кодекса Украины. Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Киве еще одно подозрение из-за призывов к войне.