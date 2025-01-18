ГБР сообщило о подозрении 'куратору' РПЦ в Украине, нардепу нескольких созывов Новинскому: все детали дела

Бывший парламентарий Вадим Новинский получил официальное подозрение в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти. Политик был так называемым "куратором" РПЦ в Украине, выполнял указания главы Русской православной церкви Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении.

Видео дня

В Государственном бюро расследований рассказали OBOZ.UA, что нардеп нескольких созывов от пророссийской партии "Оппозиционный блок" продвигал вражеские нарративы еще с 2014 года. Фигурант пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать агрессивную политику Кремля.

Бывший народный избранник, действуя в поддержку внешней политики страны-агрессора, систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды.

Подозрение ему заочно объявили сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ под процессуальным руководством ОГПУ.

Речь идет о государственной измене (ч. 1 ст. 111) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Новинский был членом Верховной Рады Украины VII-IIX созывов, а также прошел в ВР после выборов 2019 года. В парламенте IX созыва работал в Комитете по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Также – в группы по межпарламентским связям с ОАЭ.

В июле 2022 года сложил полномочия. В ГБР отметили, что сейчас он скрывается за границей.

"Однако продолжает оказывать информационное влияние, направленное в ущерб суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством РФ в отношении государства Украины и предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере", – заявили в ведомстве.

Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы, назначенные следователем, подтвердили факты преступной деятельности политика в интересах Москвы.

Офис генерального прокурора уточнил: народный депутат также использовал право законодательной инициативы с целью скрытия наличия церковно-канонической связи и вхождения УПЦ в структуру МП РПЦ и для обеспечения сохранения влияния РПЦ на территории Украины.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – это лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Перед началом полномасштабной войны политик чартерным рейсом уехал в Евросоюз, где продолжил работу на РФ.

Как писал OBOZ.UA, в июле 2022 года тогдашний парламентарий Вадим Новинский принял решение сложить мандат. Он утверждал, что в условиях войны будет заниматься гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельностью вместо политики.

С апреля 2020 года Новинский стал диаконом Украинской православной церкви (МП).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!