Гарантии безопасности Украине может дать только ядерное оружие, – посол Украины в Германии Макеев

Гарантии безопасности Украине от нападений страны-агрессора России может дать только ядерное оружие. Впрочем, как и любому другому государству мира.

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Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью DW. Он упомянул о Будапештском меморандуме, который нарушила РФ, а Запад, в свою очередь, не оказал нашей стране полной поддержки (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Гарантии безопасности – это то, что мы, как нам казалось, получили от Будапештского меморандума еще в 1994 году, но, к сожалению, это были не гарантии, а заверения в безопасности. И мы поняли, что, к сожалению, Россия нарушила этот Будапештский меморандум, а мы не получили полной поддержки безопасности от США, Великобритании и других ядерных государств", – сказал Макеев.

Он считает, что только оружие массового поражения может спасти любое государство от нападений страны-агрессора. Поэтому уже рассматриваются возможности для обсуждения этого вопроса.

"Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию", – добавил посол.

В то же время, он признал, что пока не имеет готовых предложений, которые могли бы предоставить другое видение безопасности Украины.

"Одна из идей была представлена нашим президентом в начале прошлого года – так называемый Договор безопасности, и это обсуждается сейчас во всех столицах. Важно, чтобы весь мир позаботился о том, чтобы эти гарантии были подкреплены конкретными инструментами, которые помогут сделать так, чтобы Россия их не нарушила", – сказал Макеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия не допускает инспекцию США на свои ядерные объекты. Тем самым она нарушает ключевой договор о контроле над ядерными вооружениями с Белым домом.

Также OBOZREVATEL писал, что в России снова взялись угрожать странам Запада из-за поставок вооружений Украине, которая противостоит агрессии РФ. Остановить военную помощь в Кремле пытаются обещаниями "страшной войны" и "трагедии мирового масштаба", а также очередным бряцаньем своим ядерным оружием.

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