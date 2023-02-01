Россия нарушает договор о контроле над ядерными вооружениями, не допуская инспекции – Госдеп

Страна-агрессор Россия не допускает инспекцию США на свои ядерные объекты. Тем самым она нарушает ключевой договор о контроле над ядерными вооружениями с Белым домом.

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Как сообщает CNN, об этом во вторник, 31 января, заявил представитель Государственного департамента США. Отказ государства-террориста является угрозой жизнеспособности американо-российского контроля над оружием массового поражения.

"Россия не выполняет свое обязательство по Договору о СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений – Ред.), в котором прописано содействие инспекционной деятельности. Отказ России содействовать инспекционной деятельности не позволяет Соединенным Штатам осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями", – сказано в сообщении.

Кроме того, страна-агрессор не выполнила обязательство по данному соглашению в вопросе созвать заседание Двусторонней консультативной комиссии в соответствии с установленными сроками.

Новые переговоры должны были состояться в Египте в конце ноября прошлого года, однако их внезапно отменили. В чем США обвинили Россию. В частности, представитель Госдепартамента заявил, что решение было принято РФ в одностороннем порядке.

Уже на следующий день Москва переложила на Вашингтон ответственность за срыв переговоров. В Кремле обвинили США в деградации российско-американских отношений.

Отметим, это единственное соглашение, которое регулирует два крупнейших в мире ядерных арсенала. Согласно документу, Вашингтону и Москве разрешено проводить инспекции оружейных объектов друг друга. При этом, из-за пандемии коронавируса проверки были прекращены еще с 2020 года.

Также она накладывает ограничения на количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности, которые одновременно могут иметь и США, и Россия. В последний раз договор продлили на пять лет в начале 2021 года. Но 30 января текущего года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что этот соглашение может истечь через три года, причем без подписания нового.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России снова взялись угрожать странам Запада из-за поставок вооружений Украине, которая противостоит агрессии РФ. Остановить военную помощь в Кремле пытаются обещаниями "страшной войны" и "трагедии мирового масштаба", а также очередным бряцаньем своим ядерным оружием.

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