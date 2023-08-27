Гарантии безопасности и не только: Зеленский анонсировал 'мощный сентябрь' для Украины

Украину ожидает "мощный сентябрь". В первый месяц осени ожидаются новые пакеты военной помощи для Сил обороны.

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Также Украина получит дополнительные гарантии безопасности, кроме того, наше государство примет участие в ряде важных международных мероприятий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в сентябре украинские дипломаты будут концентрироваться прежде всего на наращивании военной помощи от западных партнеров.

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое – наша защита. Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений", – рассказал Зеленский.

Не менее важным направлением усилий украинской дипломатии станут гарантии безопасности для Украины.

"Уже скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности. Постоянно добавляем содержание первого Форума оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир нуждается в большей силе для своей защиты. Вместе имеем такой потенциал и продемонстрируем его", – подчеркнул он. президент.

На сентябрь запланировано также участие Украины в ряде важных международных мероприятий.

"Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной Саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира – неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам", – отметил Зеленский.

Он также сообщил о подготовке новой коммуникации со странами Глобального Юга, который, уверен глава государства, Украину наконец будет "слышать".

Приближается расплата для государства-агрессора и за военные преступления, совершенные в Украине. В частности, за похищение украинских детей.

"На днях принято новое санкционное решение Соединенных Штатов против российских физических и юридических лиц, которые были вовлечены в преступную депортацию украинских детей с нашей временно оккупированной территории. Это важный шаг. Украина благодарна за него. Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытки научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинакового осуждения всеми в мире. И я благодарен каждому государству, каждому лидеру и всем международным институциям, помогающим нам в восстановлении справедливости", – подчеркнул президент

"Объединенный мир сильнее агрессора. В сентябре единства будет еще больше", – подытожил он.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, что Украина начала переговоры о гарантиях безопасности еще с одной страной. Двухстороннее соглашение наша страна может заключить с Канадой.

Канада стала третьей после США и Британии страной G7, с которой Киев начал соответствующие переговоры.