Гарантии безопасности для Украины: Мерц призвал не повторить ошибки 2014 года

Страны-союзницы Украины не собираются повторять ошибок 2014 года. Именно поэтому сейчас идет проработка гарантий безопасности для Киева, чтобы предотвратить новое нападение со стороны России.

Об этом сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц во время своего выступления в Бундестаге. Он заявил, что в последние дни в Берлине проводились по этому поводу активные и очень обстоятельные переговоры.

Что сказал Мерц

В центре переговоров, по словам канцлера, стоял вопрос, могут ли европейцы, украинцы и американцы найти общую позицию для переговоров с российской стороной ради завершения войны.

"Мы не допустим повторения ошибок 2014 года, по крайней мере пока я имею голос, чтобы увидеть, как Украина без гарантий безопасности снова могла быть открытой для агрессии со стороны России. Для нас и меня персонально центральным стоит один вопрос: как мы можем как можно быстрее закончить эту ужасную войну", – говорит Мерц.

Он отметил, что сейчас европейцы неделями обсуждают с американским правительством возможные гарантии безопасности, которые они могли бы предоставить Украине на случай перемирия.

"Ни о чем другом мы в данный момент не говорим. Мы говорим о гарантиях безопасности на время после установления перемирия, которое еще должно быть согласовано с Россией", – сказал Мерц в ответ на вопрос депутата от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" о том, сколько военнослужащих Бундесвера он планирует отправить в Украину.

Мерц отметил, что сейчас стоит задача убедить Россию завершить войну на базе 20 пунктов, которые согласованы европейцами, американцами и Украиной, что должно послужить следующим шагом.

Также канцлер заверил, что Берлин и в дальнейшем будет оказывать Киеву поддержку столько, сколько будет необходимо, долгосрочно, и никогда не акцептирует изменение с помощью силы границ.

Напомним, ранее Фридрих Мерц подчеркнул, что благодаря переговорам в Берлине был сделан "значительный шаг вперед", особенно относительно готовности США совместно с европейцами предоставить Украине гарантии безопасности после заключения перемирия. В частности, миротворцы могут при определенных обстоятельствах отражать атаки российских войск, но это остается отдаленной перспективой.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия вместе с другими европейскими государствами пообещала создать многонациональную военную силу для поддержки Украины. В то же время министр обороны ФРГ Борис Писториус публично дистанцировался от этой инициативы и заявил, что ключевые параметры возможного развертывания войск пока не определены.

