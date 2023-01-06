Гаага ще кращий варіант для Путіна. Може бути й держак в задницю, - ФСБ-шні пабліки семафорять незадоволенням на адресу верховного бункеркомандувача

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В орківських "турбопатріотів" зірвало дах, і вони бурлять від душі. Цього разу - щодо так званого різдвяного перемирʼя. Z-канали розкритикували Путіна і пообіцяли, що ніхто на фронті виконувати цей наказ не буде.

"Гаага аплодує і починає готувати камеру. Якщо, звичайно, питання не буде превентивно вирішене шляхом несанкціонованого введення держака лопати в задній прохід, як було з Каддафі", – живописно змалював політичне майбутнє фюрера Гіркін.

"Це рішення безумне"… "Муджахіди Різдво не святкують. Так що у нас нема ніякого припинення вогню"… "Поляки вже своє Різдво відсвяткували, повідомте хто-небудь верховному. У наших такі ж плани"… "Хто сказав, що "мінських угод" більше не буде? Вуаля. Невже нам мало втрат?".

Навіть Пушилін написав, що "ні про яке перемир’я не може бути й мови".

Т.зв.припинення вогню - інформаційна спецоперація, яке обернулася проти самого верховного бункеркомандувача.

Формально показати готовність до одностороннього припинення вогню запропонував президент Туреччини Ердоган.

Путін ідею використав по-своєму: у такий спосіб намагався вдарити по репутації України, мовляв, ЗСУ переслідують православних християн. Насправді ж, для подібного припинення вогню не достатньо подзвонити оленяреві Шойгу, а слід готуватися декілька тижнів.

До останнього z-блогери і воєнкори та подібна їм інформаційна нечисть й слова кривого не могли написати на адресу Путіна, але після невдач під Бахмутом і прильоту у Макіївці розпоясалися. Це чи не перший настільки відвертий наїзд на бункерного.

Це ще не "смута", але вже щось починається… Стежимо, підписуємося на "Орестократію (https://t.me/orestokratiia)".