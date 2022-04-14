Франция предоставит Украине дополнительную военную помощь, несмотря на уже переданные €100 миллионов

Франция предоставит дополнительную военную помощь Украине. Ранее официальный Париж уже выделил под эти цели 100 миллионов евро.

Об этом сообщила глава Министерства обороны Франции Флоренс Парли в Twitter. Она подчеркнула, что ее государство с самого начала войны было вместе с украинским народом.

"После новых запросов украинской стороны я объявила своему коллеге (министру обороны Украины Алексею Резникову – ред.), что Франция предоставит дополнительную военную помощь к ранее переданным 100 миллионам евро в виде оборудования", – написала Парли.

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Министр добавила, что французская сторона также "работала над тем, чтобы высвободить 1,5 миллиарда евро из Евросоюза, чтобы помочь Украине защитить себя".

Она отметила, что военная помощь Украине приносит результаты, ведь ВСУ уже удалось выбить российских оккупантов с северного направления.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Владимир Зеленский рассказал международным партнерам, в каком конкретно оружии нуждается Украина. Он призвал предоставить необходимую помощь, чтобы остановить российских оккупантов.