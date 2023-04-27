Столтенберг о разговоре Зеленского с Си Цзиньпином: Китай не осудил вторжение РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина. В то же время он подчеркнул, что Пекин так и не осудил агрессию РФ.

Видео дня

Об этом Столтенберг сказал во время пресс-конференции в Люксембурге в четверг, 27 апреля. В частности, он отметил, что Китаю следует "лучше понять" перспективы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я думаю, что важно также, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что союзники по Альянсу выразили "решительную поддержку" мирному плану Зеленского, "который, конечно, предполагает полное уважение территориальной целостности Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала масштабной войны провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Беседу он назвал "содержательной".

– Глава КНР в свою очередь назвал диалог единственным путем решения конфликта и заявил, что направит в Украину спецпредставителя правительства по делам Евразии.

– В России похвалили Китай за "готовность прилагать усилия для налаживания переговорного процесса".

– В Белом доме приветствовали переговоры Зеленского и Си Цзиньпина, но заявили, что делать выводы пока рано.