Фон дер Ляйен: мистер Путин, вы совершили ошибку, люди выберут свободу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский диктатор Владимир Путин бессердечно перемалывает жизни российских оккупантов ради давно ушедшего прошлого. Она констатировала, что Украина сильнее страны-агрессора Россию и принципиально отличается от нее по своей природе и характеру.

Также Фон дер Ляйен, обратившись к Путину, заявила, что человеческое стремление к свободе всегда победит. Об этом она сказала во время пленарного заседания Европейского парламента.

По ее словам, ЕС будет поддерживать Украину не только во время борьбы против российской агрессии, но и после. Фон дер Ляйен выразила уверенность, что сейчас Европа должна глубже взглянуть на то, как удалось добиться всесторонней поддержки Украины и что необходимо сделать в будущем для окончательной победы над РФ.

"Украина и Европа показали, что готовы бороться и платить высшую цену за то, во что мы верим. И это был один из величайших просчетов Путина в том месяце, когда он сосредоточил войска на границе и планировал быстрый молниеносный удар по Киеву", – заявила фон дер Ляйен.

Также она обратился к кремлевскому убийце Путину и заявила, что он совершил ошибку, начав полномасштабную войну против Украины. Президент Европейской комиссии подчеркнула, что главарю Кремля не суждено понять, что человеческое стремление к свободе всегда победит.

"Мистер Путин, вы совершили эту ошибку, потому что вы не можете понять, что движет человеческим духом, когда он свободен думать, мечтать, творить и процветать, равно как вы не можете понять, потому что вы не можете это принять, что человеческое стремление к свободе всегда победит. Путин не может понять, что, если вы дадите людям выбор, они выберут свободу раз и навсегда", – сказала президент Европейской комиссии.

При этом она добавила, что борьба украинцев кардинально отличается от борьбы российских военных. Фон дер Ляйен отметила, что жизни оккупантов Путин бессердечно перемалывает ради давно ушедшего прошлого и будущего, которое никогда не наступит

"Украинские жертвы противоположны. Почему они сражаются? Потому что они борются за что-то экзистенциальное и присущее человеческому существованию. Вот почему воля Украины не просто сильнее, чем у России, она принципиально отличается по своей природе и характеру, и это то, чего Путин никогда не поймет о нас. Вот почему его вторжение было не только аморальным, но и стратегически неправильно. Он не может понять свободу, и почему мы боремся за нее, потому что его единственный инстинкт – сокрушить то, чего он боится", – резюмировала фон дер Ляйен.

Напомним, Европейская комиссия выдвинула предложение об интеграции украинского оборонного сектора в европейскую систему, подчеркнув необходимость рассматривать его как важный компонент общеевропейской оборонной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского совета Шарль Мишель призвал ЕС выполнить обещание о предоставлении украинской армии 1 млн артиллерийских снарядов. По его словам, Украина срочно нуждается в большом количестве вооружений и боеприпасов для противостояния российской агрессии.

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