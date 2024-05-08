Фон дер Ляйен во время встречи с Порошенко: мы будем твердо стоять на стороне Украины сегодня и в будущем

Германия намерена поддерживать Украину и ее народ в стремлении к свободному будущему как сегодня, так и в будущем.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен, обращаясь к пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко во время съезда партии "Христианско-демократический союз" в Берлине.

"Дорогие друзья, мы никогда не сможем сравниться со смелостью и решительностью украинского народа. Но то, что мы можем сделать, – это стоять твердо на стороне Украины сегодня и в будущем", – отметила Фон дер Ляйен.

После этого она обратилась к Порошенко, которого участники съезда приветствовали длительными овациями.