Итак, словацкий премьер Фицо напомнил свою любимую "старую африканскую истину", комментируя ожидаемые 15 августа переговоры Трампа с пуйлом о мире в Украине:

"Неважно, дерутся слоны или занимаются сексом, трава всегда страдает",

и провёл параллель с Украиной, которая, мол, пострадает в любом случае, а наш МИД ёбнутому хаму уже достойно ответил.

Так вот, глава правительства Словакии, между прочим, представляет страну, которая является членом НАТО и Евросоюза, так что ответ этому члену должен быть и от них.

Кстати, заявление Фицо о сексе африканских слонов выглядит особенно экстравагантно-дикарски на фоне того, что его венгерский коллега и единомышленник Орбан "отправил" к пуйлу ещё и Макрона с Мерцем…