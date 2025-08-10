Видео дня
Блог | Фицо и Орбан о слонах и сексе
Итак, словацкий премьер Фицо напомнил свою любимую "старую африканскую истину", комментируя ожидаемые 15 августа переговоры Трампа с пуйлом о мире в Украине:
"Неважно, дерутся слоны или занимаются сексом, трава всегда страдает",
и провёл параллель с Украиной, которая, мол, пострадает в любом случае, а наш МИД ёбнутому хаму уже достойно ответил.
Так вот, глава правительства Словакии, между прочим, представляет страну, которая является членом НАТО и Евросоюза, так что ответ этому члену должен быть и от них.
Кстати, заявление Фицо о сексе африканских слонов выглядит особенно экстравагантно-дикарски на фоне того, что его венгерский коллега и единомышленник Орбан "отправил" к пуйлу ещё и Макрона с Мерцем…
