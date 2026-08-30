Возвращение Федорова в Минобороны: Хмара рассказал о личной встрече с бывшим министром

Министр обороны Евгений Хмара заявил, что в июле лично встречался с бывшим главой Минобороны Михаилом Федоровым. В ходе беседы Хмара предложил ему определить возможный формат дальнейшего сотрудничества, но пока ответа от Федорова не получил.

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Об этом Евгений Хмара рассказал во время общения с журналистами. Информацию собрал OBOZ.UA.

Речь шла не о конкретной должности в Министерстве обороны, а о возможности продолжить работу над совместными проектами в другом формате.

В то же время Хмара уточнил, что конкретных должностей Федорову не предлагал. На данный момент обратной связи от бывшего министра нет.

Отдельно министр рассказал о дальнейшем формировании команды Минобороны. Однако одной из ключевых задач остается удержание специалистов, уже работающих в ведомстве, а также обеспечение преемственности работы и продолжение важных проектов.

"Приоритет — сохранение команды Министерства обороны", — сказал чиновник.

В то же время команду Министерства укрепляют новые чиновники. Николай Швидкий присоединился к команде в качестве заместителя министра обороны и будет отвечать за фронт. Любовь Галан будет заниматься развитием и сохранением человеческого капитала Сил обороны.

В команду также вернулся Сергей Боев – по инициативе Хмары. Его опыт планируют использовать, в частности, во взаимодействии с международными партнерами.

"Сергей Боев вернулся в команду по моей инициативе, его опыт важен для работы с международными партнерами", — заявил министр обороны Украины.

В ближайшее время планируется усилить направление оборонно-промышленного комплекса и экспорта. Заместителем министра по этому направлению должна стать Анна Гвоздяр.

Также в Минобороны планируют усилить цифровую трансформацию и направление когнитивной войны. Для цифрового направления рассматривают специалиста с боевым опытом и опытом работы в Министерстве обороны, а кандидатуру на направление когнитивной войны уже определили.

"Для когнитивной войны кандидатура уже подобрана, задачи определены", — считает Хмара.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что команда экс-министра обороны Михаила Федорова прокомментировала его новую должность в качестве советника главы итальянского оборонного ведомства Гвидо Кроцетто. Там заявили, что предыдущая должность Федорова в качестве главы украинского Минобороны не накладывает ограничений на то, чтобы быть советником.

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