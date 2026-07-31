Зеленский попросил Трампа разрешить использовать Starlink для спецопераций на территории РФ – The Atlantic

Во время закрытых переговоров в Белом доме 28 июля президент Украины Владимир Зеленский попросил разрешить Украине использовать Starlink для нанесения ударов по территории России. С помощью этой системы Украина хочет атаковать пусковые установки российских баллистических ракет.

Видео дня

Об этом сообщает The Atlantic. По данным издания, Киев предложил Вашингтону способ избежать поставки Украине боекомплекта для ЗРК Patriot, а вместо этого хочет получить возможность расширить использование Starlink, которую контролирует Илон Маск.

Что известно

Издание приводит слова двух чиновников, которые заявили, что Зеленский попросил Трампа получить разрешение от Маска на использование Starlink, чтобы наводить дроны-камикадзе на территорию России. Такую просьбу украинского президента подтвердил и третий американский чиновник.

До сих пор Илон Маск разрешал Украине использовать Starlink только на собственной территории, в частности на временно оккупированных территориях. Кроме того, SpaceX ограничила использование Starlink на территории России.

28 июля Зеленский объяснил Трампу, что Киеву нужна возможность поражать малые и мобильные цели на территории РФ, в частности, батареи баллистических ракет. Во время своего визита в США Зеленский также просил встретиться с Маском, чтобы обсудить план поражения пусковых установок, однако, как сообщают источники издания, миллиардер отказался

Трамп во время встречи в Белом доме сказал Зеленскому, что рассмотрит просьбы, однако не указал, согласится ли в конечном итоге на них.

Один из чиновников сообщил, что окончательное решение Трампа по поводу предложения Зеленского, вероятно, в значительной степени будет зависеть от того, сочтет ли президент США, что это может помочь ускорить завершение конфликта.

"Если он сочтет, что использование Starlink позволит Украине заставить Путина сесть за стол переговоров, то Трамп, возможно, поддержит это предложение. Но если он сочтет, что это только обострит ситуацию, то, вероятно, не поддержит, сообщил один из чиновников", – говорится в материале.

Зеленский также подчеркнул Трампу, что Украине необходимо противодействовать ракетной угрозе до наступления зимы, когда Россия может вновь попытаться вывести из строя украинскую энергосистему и систему отопления.

Как сообщал OBOZ.UA, за время, прошедшее после скандальной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете в конце февраля 2025 года, последнему удалось достичь практически невозможного. Украинскому президенту удалось убедить своего американского коллегу в том, что Украина способна победить в войне с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!