'Ежедневно становимся еще сильнее': Зеленский на встрече с министром обороны Швеции обсудил оружие для ВСУ и предоставление истребителей

Глава государства Владимир Зеленский 25 мая провел переговоры с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Политики обсудили работу авиационной коалиции, направленной на снабжение Украины американскими истребителями F-16.

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Об этом сообщил сам президент на своем Telegram-канале. Также шведский чиновник заверил, что его правительство рассматривает перспективу передачи вооружения для армии ВСУ.

"Важные, первоочередные вопросы: авиационная коалиция, ситуация на передовой, необходимое оружие, формула мира, евро-атлантическая интеграция Украины, поддержка Швеции. Каждый день становимся еще сильнее", – коротко озвучил Зеленский результаты переговоров.

Напомним, что вопрос о передаче истребителей четвертого поколения для приоритета в воздухе для ВСУ будет поднят во время саммита "Рамштайн-12". Встреча министров обороны стран НАТО проходит 25 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый этап овладения F-16 украинскими пилотами будет проходить в Британии, другие страны стоят в очереди. Так, около 20 украинских летчиков пройдут начальную подготовку.

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