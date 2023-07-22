"Евросолидарность" призывает Раду принять обращение к мировому сообществу по поводу освобождения украинских военнопленных

"Европейская Солидарность" инициировала обращение Верховной Рады к ООН, парламентам и правительствам стран Группы Семи, государств – членов ЕС и НАТО, Европарламента, МККК и межпарламентских ассамблей по обеспечению обмена и возвращения в Украину военнопленных защитников Мариуполя и других военнопленных.

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Об этом в Facebook сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она напомнила о трагических событиях прошлым летом в Оленовке.

"Год назад россияне совершили теракт в Оленовке, где содержат украинских военнопленных. Погибли не менее 53 наших героев. МККК так и не получили доступа к Оленивке, хотя при выходе "азовцев" из Азовстали "Красный Крест" регистрировал всех бойцов и обещал поддерживать связь с их семьями, информируя об условиях содержания и прочее", – напомнила Геращенко.

"Уже месяц в Ростове продолжается позорное судилище над "азовцами". Безусловно, оно ничтожно и никто никогда не признает этих приговоров, но мы, украинцы, должны напомнить миру о десятках тысяч украинских пленных, о бездействии международных гуманитарных миссий и структур, в том числе и комитета против пыток ООН, ежедневно привлекая внимание к военным преступлениям, совершаемым РФ", – отметила депутат.

По словам Геращенко, заявление открыто для подписания всем нардепам ВР, и представители других фракций уже присоединились к нему.

"Знаю, что международное давление на РФ, огласку, внимание к теме пленных иногда спасают жизнь, это важно для семей пленных – знать, что об их родных помнят и давят на мир. И, наконец, МККК, ООН и другие организации должны проснуться от летаргического сна и выполнять свои основные функции", – пишет Ирина Геращенко.

"Будем настаивать на принятии этого заявления на ближайшем заседании парламента. Мои и наши слова солидарности и поддержки семьям всех пленных. Всем дождаться всех своих!", – пожелала сопредседатель фракции.