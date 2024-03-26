'Евросолидарность' призвала обеспечить полноценную работу Верховной Рады

Партия "Европейская солидарность" публично обращается к председателю ВР и руководству монобольшинства с требованием созвать пленарное заседание уже на этой неделе и обеспечить качественную и актуальную повестку дня. Если "слуги народа" не могут это сделать, следует признать отсутствие монобольшинства, переформатировать его и создать коалицию ответственности, способную вернуть субъектность и авторитет парламента.

Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".

Нынешняя неделя стала временем новых испытаний для Украины. Страна, как и в феврале 2022-го, нуждается сегодня в концентрации усилий всех ветвей власти для поддержки ВСУ и гражданского населения, страдающего от жестокой агрессии РФ.

Особенно ответственна должна быть Верховная Рада Украины, от которой общество ждет профессиональной и кропотливой работы для усиления сектора безопасности и обороны, нашей внешней поддержки, евроатлантической интеграции.

Зато есть дезориентированный и полуспособный парламент, полная ответственность за бездействие которого лежит на монобольшинстве и руководстве ВР.

"Слуги" должны прекратить боковать полноценную работу парламента, а правительство должно немедленно отчитаться за свою деятельность.

Несмотря на ежедневные российские обстрелы мирных городов, уничтожение гражданской инфраструктуры (прежде всего энергетической), властное большинство в Верховной Раде так и не смогли собраться на заседание и обсудить усиление наших фортификационных сооружений, обеспечение ВСУ ракетами, снарядами и дронами.

Требования патриотической оппозиции собрать парламент и сформировать актуальную повестку дня игнорируются.

Власти избегают ответа, каким образом врагу удалось нанести энергетическому комплексу значительные разрушения. Хотя представители власти хвастались, что выделили десятки миллиардов бюджетных средств на защиту энергетических объектов и строительство укрытий для трансформаторных станций и других мощностей.

Непонятно, как власти планируют ликвидировать последствия жестоких обстрелов и предотвращать деградацию ситуации безопасности.

"Европейская Солидарность" требует срочно собрать заседание Верховной Рады Украины для обсуждения вопросов:

Отчета правительства относительно ликвидации последствий российских атак, усиления ВСУ, а также контроля за проведением фортификационных работ и финансированием Сил обороны;

поддержки бригад Вооруженных сил Украины (№11075);Принятие закона о запрете московской церкви в Украине (№8371);

Назначение парламентских слушаний относительно выполнения Украиной условий для вступления в Европейский Союз;

Принятие решения о полноценном освещении работы парламента и допуска журналистов к балкону и кулуарам (№10102, 10107).

Парламент должен приступить к рассмотрению изменений в закон о мобилизации (№10449), чтобы ввести механизмы мотивации для мобилизованных и обеспечить замену защитникам, которые держат фронт более двух лет полномасштабного вторжения.

В общем, пора перейти от единоличного созыва заседаний Председателем ВР по команде из президентского офиса к плановой работе. Парламент должен собираться не раз или два в месяц с ритуальной функцией послушать высоких гостей, а полноценно работать. Вернуться к регламенту работы ВР, как это было до полномасштабного вторжения.

Парламент уже должен проголосовать за постановление Комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки об отзыве с должности заместителя Председателя комитета народной депутатки Безуглой, которая своими заявлениями и даже законодательными инициативами дискредитирует парламентаризм как таковой. В случае очередного отказа ставить этот вопрос на голосование, это будет сигналом обществу, что Безугла действует не сама, а фактически озвучивает позицию монобольшинства и власти в целом.