«Европейская Солидарность» в лидерах: за кого украинцы готовы голосовать в случае выборов – опрос

Если бы парламентские выборы состоялись во второй половине сентября 2026 года, за партию Петра Порошенко "Европейская Солидарность" проголосовали бы 11,1% всех опрошенных или 13,5% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился со своим выбором. По этому показателю политическая сила входит в группу из четырёх партий с близкими результатами, в которую также вошли потенциальные партии Валерия Залужного, Владимира Зеленского и Андрея Билецкого "Третья штурмовая".

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Социополис, проведенного с 16 по 21 сентября 2026 года. Исследование проводилось методом телефонного интервью CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, в нем приняли участие 1002 респондента в возрасте от 18 лет.

Когда украинцы хотят провести выборы

53,6% опрошенных считают, что если боевые действия действительно прекратятся и будут назначены выборы, президентские и парламентские выборы должны состояться одновременно.

Еще 22,2% респондентов считают, что сначала нужно провести президентские выборы, а 19% — парламентские.

За кого готовы голосовать на парламентских выборах

Если бы парламентские выборы состоялись во второй половине сентября 2026 года, за потенциальную партию Валерия Залужного были бы готовы проголосовать 13,2% всех опрошенных. Среди тех, кто планирует голосовать и определился с выбором, этот показатель составляет 16%.

Потенциальная партия Владимира Зеленского получила бы 11,4% среди всех опрошенных и 13,9% среди определившихся избирателей.

"Европейская Солидарность" Петра Порошенко набирает 11,1% и 13,5% соответственно, а потенциальная партия Андрея Билецкого "Третья Штурмовая" — 10,8% и 13,1%.

Далее в рейтинге — потенциальная партия Кирилла Буданова (7,5% и 9,1%), "Разумная политика" Дмитрия Разумкова (6,5% и 7,9%), потенциальная партия Игоря Терехова (4,9% и 6%), потенциальная партия Михаила Федорова (4,9% и 6%).

За "24 АВГУСТА" Сергея Притулы готовы проголосовать 3,3% всех опрошенных и 4% определившихся избирателей. Потенциальная партия Александра Усика набирает 3% и 3,6%, "Батькивщина" — 2,5% и 3%.

Не определились с выбором 9,5% опрошенных, 6,6% заявили, что не стали бы голосовать, а 1,6% планировали бы испортить бюллетень.

Кто получил бы наибольшее количество голосов на президентских выборах

В случае проведения президентских выборов во второй половине сентября 2026 года Владимир Зеленский получил бы 19,1% среди всех опрошенных и 23% среди тех, кто определился.

Валерий Залужный набрал 19% и 22,9% соответственно. За Петра Порошенко готовы проголосовать 8,9% всех опрошенных и 10,7% определившихся избирателей.

Кирилл Буданов получил бы 7,9% и 9,5%, Андрей Билецкий — 7,2% и 8,7%, Михаил Федоров— 6,3% и 7,6%, Дмитрий Разумков— 5,7% и 6,9%.

За Александра Усика готовыпроголосовать 2,7% всех опрошенных и 3,2% определившихся избирателей, за Юлию Тимошенко – 2,5% и 3%.

Не определились 8,5% респондентов, 7,2% не планировали бы голосовать, а 1,2% заявили о намерении испортить бюллетень.

Во втором туре моделировались, в частности, следующие пары кандидатов:

Валерий Залужный – 46,1% , Владимир Зеленский – 28% ;

, Владимир Зеленский – ; Кирилл Буданов – 35,6% , Владимир Зеленский – 26,9% ;

, Владимир Зеленский – ; Кирилл Буданов – 36% , Михаил Федоров – 26,2% ;

, Михаил Федоров – ; Кирилл Буданов – 29,4% , Валерий Залужный – 43,6% ;

, Валерий Залужный – ; Владимир Зеленский — 31,7% , Михаил Федоров — 33,6% ;

, Михаил Федоров — ; Валерий Залужный – 45,4%, Михаил Федоров – 24,4%.

Среди тех, кто определился с выбором, в паре Залужный – Зеленский соотношение составляло 62,2% против 37,8%, в паре Буданов – Зеленский – 57% против 43%, а Буданов — Федоров — 57,9% против 42,1%. В противостоянии Буданова и Залужного показатели составляли 40,3% против 59,7%, Зеленского и Федорова – 48,5% против 51,5%, а Залужного и Федорова – 65% против 35%.

Напомним, по данным опроса Active Group, в августе 2026 года наибольшую поддержку среди украинцев имели потенциальные партии Валерия Залужного, Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Михаила Федорова. Среди тех, кто определился со своим выбором, за "Европейскую солидарность" были готовы проголосовать 15,2% респондентов.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявлял, что готов провести выборы, однако в условиях войны это невозможно из-за требований Конституции, избирательного законодательства и ситуации с безопасностью. Президент также обращал внимание на вопрос голосования украинцев, находящихся за рубежом или на временно оккупированных территориях.

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