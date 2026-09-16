"Во время войны мир — это цель номер один": Зеленский объяснил, почему в Украине пока нельзя провести выборы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы даже завтра, однако в условиях войны это невозможно из-за требований Конституции, избирательного законодательства и ситуации с безопасностью. В то же время он считает, что те, кто сейчас призывает к проведению выборов, хотят остаться в политике.

Видео дня

Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу CBS News. Глава государства пояснил, что в нынешних условиях голосование невозможно из-за ряда обстоятельств.

"Я готов провести их (выборы – ред.) хоть завтра, но пока продолжается война, это невозможно сделать ни в соответствии с Конституцией, ни с избирательным законодательством, ни с учетом ситуации с безопасностью в первую очередь", – сказал президент.

В то же время Зеленский обратил внимание на ряд вопросов, которые возникают в случае проведения голосования в нынешних условиях.

В частности, он спросил, как организовать выборы, если дети не могут ходить в школу, а около 9 млн украинцев находятся за границей. По словам президента, обычно за пределами Украины голосуют около полумиллиона человек.

Зеленский также поднял вопрос об участии в выборах украинцев, которые остаются под российской оккупацией.

"А что делать с людьми, которые живут на временно оккупированных территориях? Будут ли они голосовать? Как они будут голосовать, и кто там будет контролировать процесс голосования? Там находятся российские солдаты", — отметил глава государства.

По мнению Зеленского, те, кто сейчас выступает за проведение выборов в Украине, хотят быть в политике.

"Я считаю, что это ошибка. Во время войны мир — цель номер один. А политика даже не стоит на втором месте", — сказал президент.

Он пояснил, что для людей сейчас на первом месте стоят совершенно другие потребности.

"У людей другие приоритеты: как выжить, как жить, как ходить в школу... что с этим всем делать?" – добавил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Верховной Раде около года работает рабочая группа над специальным законом о проведении выборов в Украине. Председатель парламента Руслан Стефанчук отмечал, что подготовка законодательной базы сама по себе не означает намерение провести голосование в ближайшее время.

По его словам, в условиях военного положения провести выборы невозможно, ведь они должны быть не только демократическими, но и безопасными для избирателей и кандидатов. Стефанчук подчеркнул, что голосование станет возможным после создания соответствующих условий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!